El restaurante de Tenerife que ha conquistado a Tito El Bambino: "Vas a ir tú pa' otro lado"

El cantante puertorriqueño Tito El Bambino triunfó el pasado viernes en su actuación en Güímar con motivo de las fiestas de San Pedro.

Una plaza abarrotada y un público entregado que coreaba sus canciones fueron la clave para dejar una actuación para la historia en el municipio sureño.

Aunque, probablemente, fue el momento más especial para el artista, al estar rodeado de sus fans, el conocido como 'El Patrón' también ha tenido tiempo para disfrutar de los atractivos de la isla y conocer un poco sobre su cultura y gastronomía.

Liberando adrenalina

Si hay una parada obligatoria cuando un artista tiene unos días libres en Tenerife es la visita al Siam Park, siendo el mejor parque acuático del mundo, es lógico que nadie quiera perderse la oportunidad de conocerlo y, en el caso de los famosos, de dejar su impronta en el libro de visitas del recinto.

El Bambino, como se muestra en la publicación del complejo, no ha sido menos, y también pudo disfrutar de una jornada entre piscinas y toboganes.

Tito El Bambino con el libro de visitas de Siam Park en la mano. / E. D.

"El cantante @titobambinoelpatron cambió por un día los escenarios para vivir una jornada inolvidable y llena de emoción en el mejor parque acuático del mundo: Siam Park. Porque cuando el plan incluye Siam Park, agua, risas, adrenalina al límite, toboganes brutales y la mejor compañía… solo pueden pasar cosas increíbles y crearse recuerdos para siempre. Muchísimas gracias por visitarnos y por compartir esta experiencia tan especial con nosotros. ¡Ya sabes que esta siempre será tu casa en Tenerife!", publicó el parque acuático en sus redes.

Rica gastronomía

Y si hay algo en lo que Tenerife puede competir de lleno con cualquier parte del mundo, eso es la gastronomía.

Los excelentes productos locales unido a la mano de chefs de prestigio hacen que la comida canaria sea un punto fuerte en la isla y muchos opten por hacer turismo gastronómico durante sus vacaciones o viajes de trabajo.

En el caso de 'El Patrón' no ha sido menos, y ha podido degustar uno de los mejores arroces del mundo en el guachinche La Basílica de Candelaria. "Vino a La Basílica… y ahora entendemos por qué le llaman “El Patrón”, bromeaba el restaurante en sus redes, junto a un vídeo en el que aparece el artista mostrando los diferentes arroces.

"Ven conmigo, enfoca aquí, vas a ir tú pa' otro lado", afirmaba a cámara mientras enseñaba las paelleras del restaurante. "Después de ver nuestros arroces, elegir solo uno también se le hizo imposible", apuntaba el local.

Tal y como parece por las imágenes, El Bambino ya ha conocido su restaurante favorito de la isla.