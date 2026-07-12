El refugio de Altavista reabre en el Teide: precios, cómo reservar y condiciones para pasar la noche

Dormir a más de 3.200 metros de altitud volverá a ser posible en Tenerife. El Refugio de Altavista reabrirá sus puertas el próximo 20 de julio de 2026, después de permanecer cerrado desde noviembre de 2019.

Situado a 3.260 metros, en pleno Parque Nacional del Teide, el histórico alojamiento de montaña recuperará su actividad tras concluir las obras de rehabilitación a las que fue sometida la infraestructura. Los trabajos han permitido modernizar las instalaciones, reforzar la seguridad y reducir el impacto ambiental de un edificio situado en uno de los espacios naturales más sensibles de Canarias.

La reapertura permitirá a senderistas y montañeros volver a pasar la noche cerca de la cima del Teide y continuar el ascenso durante la madrugada. El refugio dispondrá de 49 plazas para huéspedes, además de cuatro espacios destinados a emergencias.

Las reservas deberán realizarse por internet y con antelación a través de la plataforma oficial habilitada por la entidad gestora. Cada persona podrá alojarse un máximo de una noche.

¿Cuánto cuesta dormir en el Refugio de Altavista?

El precio de la estancia dependerá del lugar de residencia y de si el usuario cuenta con licencia federativa de montaña.

La tarifa general para los no residentes será de 71 euros por persona y noche. Los residentes en Tenerife podrán beneficiarse de un precio bonificado de 29 euros, mientras que los montañeros federados que no residan en la Isla pagarán 56,80 euros.

Los precios anunciados son los siguientes:

Residentes en Tenerife: 29 euros.

Montañeros federados no residentes: 56,80 euros.

Tarifa general para los no residentes: 71 euros.

Con la bonificación para residentes, el Cabildo de Tenerife busca facilitar el acceso de la población de la Isla a una infraestructura estrechamente ligada a la historia del montañismo tinerfeño.

La estancia estará limitada a una sola noche. Esta medida, unida a la reserva anticipada y al número reducido de plazas, pretende ordenar el uso del refugio y evitar una presión excesiva sobre el entorno del Parque Nacional del Teide.

Cómo reservar una noche en Altavista

Las plazas deberán reservarse con antelación y a través de la web de la empresa que gestiona el refugio. Debido a la capacidad limitada y al interés que tradicionalmente despierta la experiencia de dormir en el Teide, es recomendable reservar con suficiente antelación, especialmente durante los meses de mayor demanda.

Antes de formalizar la reserva, los usuarios deben consultar las condiciones de acceso, los horarios de entrada y salida, los servicios incluidos y las normas de funcionamiento de las instalaciones.

Un máximo de 49 huéspedes por noche

El renovado Refugio de Altavista contará con 49 plazas de alojamiento. A ellas se suman cuatro plazas de emergencia y los espacios destinados al personal encargado del funcionamiento de las instalaciones.

La ubicación del edificio obliga a mantener unas condiciones especiales de seguridad. A más de 3.200 metros de altitud, las temperaturas pueden caer por debajo de cero, el viento puede alcanzar una gran intensidad y el tiempo puede cambiar con rapidez.

La falta de oxígeno, el esfuerzo físico del ascenso y la exposición al frío convierten a Altavista en algo más que un alojamiento. El refugio es también un punto estratégico de apoyo para las personas que recorren la zona alta del Teide.

Las instalaciones dispondrán de enfermería y medios para ofrecer una primera atención sanitaria, además de coordinación con el servicio de emergencias 112.

El contrato de gestión incluye el alojamiento, la atención a los usuarios, la limpieza, el mantenimiento, el aprovisionamiento, el sistema de reservas y la prestación de servicios médicos básicos.

Una rehabilitación de cerca de 1,9 millones de euros

La reapertura llega después de una rehabilitación integral impulsada por el Cabildo de Tenerife, con una inversión próxima a los 1,9 millones de euros.

Las obras han permitido acondicionar las habitaciones y las zonas comunes, mejorar el aislamiento y la ventilación y adaptar el inmueble a las actuales exigencias de seguridad, eficiencia energética y protección ambiental.

Uno de los cambios más importantes se ha realizado en el sistema de suministro eléctrico. El refugio incorpora una instalación solar fotovoltaica de alta eficiencia, con una potencia de 59,5 kilovatios pico, y baterías para almacenar la energía producida.

La electricidad generada permitirá alimentar la calefacción, la iluminación, el acondicionamiento térmico y otros equipos necesarios para el funcionamiento diario del edificio, incluso durante periodos con menor radiación solar.

El objetivo es reducir el uso de combustibles fósiles en un lugar donde el traslado de suministros resulta especialmente complejo. Hasta ahora, parte del combustible y del material necesario debía transportarse en helicóptero, con las dificultades operativas y el impacto ambiental que supone volar sobre un espacio protegido.

El nuevo modelo energético permitirá disminuir estos desplazamientos y avanzar hacia una mayor autonomía del refugio.

La intervención también incluye un sistema para el tratamiento de las aguas residuales, pensado para reducir la huella de la actividad humana en el entorno del Teide.

Un refugio unido a la ciencia y al montañismo

La historia de Altavista se remonta al siglo XIX y está vinculada tanto al montañismo como a los primeros estudios astronómicos realizados en las cumbres de Tenerife.

En 1856, el astrónomo escocés Charles Piazzi Smyth instaló un campamento en esta zona para observar el cielo desde las alturas del Teide. Aquella expedición demostró las ventajas de situar instrumentos científicos por encima de las capas más densas de la atmósfera y se considera uno de los antecedentes de la astronomía moderna de montaña.

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Décadas después, el fotógrafo y filántropo británico George Graham Toler promovió y financió la construcción de un refugio permanente. El primer edificio de mampostería se levantó a finales del siglo XIX y comenzó a prestar servicio a viajeros, científicos y montañeros.