Punta de Teno diez años después del derrumbe: más de un millón de visitantes en el paraíso intacto de Tenerife

Punta de Teno no es la misma desde hace diez años. Ahora es mejor. La regulación del acceso a uno de los paraísos intactos de Tenerife frenó la degradación, la masificación diaria y la presión turística a la que estaba sometida. El modelo creó una nueva línea de Titsa, la 369, que comenzó a operar en enero de 2017. Los datos ofrecidos por el Cabildo de Tenerife -a partir de 2019- hablan de algo más de un millón de visitantes en el enclave regulado de Buenavista del Norte.

El socavón que se abrió en torno a las 17:00 horas del 12 de julio de 2016 en la TF-445 supuso un punto de inflexión. Fue la evidencia de que un espacio frágil estaba a punto de colapsar por la entrada indiscriminada de coches. Con la regulación del acceso, se eliminó el estacionamiento en los arcenes de la vía y se implantó la vigilancia con agentes de Gesplan. También se instalaron mallas de seguridad en los vertiginosos acantilados para evitar la caída de piedras a lo largo de la carretera que comprometían la seguridad de los visitantes.

En la actualidad, ir a Punta de Teno es más seguro y solo es posible en guagua o en taxi en cualquier momento del año. El aparcamiento, solo para vehículos autorizados por el Ayuntamiento de Buenavista del Norte, se limitó mediante la instalación de un kilómetro y medio de barreras de madera y metal, una apuesta diseñada específicamente para impedir que los coches particulares invadan los márgenes y las zonas naturales de alta sensibilidad. Uno de los hitos más recientes en el control de acceso es el establecimiento del cierre en horario nocturno, que se ha implementado de manera destacada en el último año para evitar fenómenos como el botellón, las acampadas ilegales o la pernocta no autorizada de caravanas. Por otro lado, en el tramo final de la carretera se ejecutaron obras para crear zonas de giro y aparcamientos regulados, que ahora cuentan con senderos peatonales seguros y una parada de guaguas con marquesina.

A pesar de la regulación del acceso, Punta de Teno no se quedó sola. El número de visitantes ha ido creciendo desde su inicio hasta ahora, con la pandemia de la covid-19 de por medio, y con varios cierres decretados por alertas meteorológicas. Entre 2022 y 2025 la afluencia aumentó un 137% al subir de 91.117 a 215.997 personas, según los datos facilitados por Titsa.

Imagen de la Punta de Teno desde el lado sur de Tenerife / El Día

El futuro de Punta de Teno

El futuro del espacio natural pasa por la remodelación y rehabilitación del antiguo faro de Punta de Teno, reconvertido en centro de interpretación. El objetivo del Cabildo de Tenerife, que gestiona este enclave, es que no sea solo un punto de interés turístico, sino también una herramienta de gestión, ya que sus equipamientos permitirán monitorizar el lugar en tiempo real y asegurar que todas las actividades que se desarrollen se alineen con los objetivos de conservación del Parque Rural de Teno. Además, la instalación ofrecerá un espacio expositivo para conectar al visitante con las dinámicas naturales y la dimensión cultural del territorio.

La consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez (CC), reconoce que el desplome de la carretera fue "un momento crítico, pero supuso una oportunidad para regular el acceso y evitar la masificación de un espacio único. También fue una experiencia pionera en Canarias de acceso controlado, quitando Timanfaya en Lanzarote". Esta regulación demostró que "limitar el vehículo privado, sustituyéndolo por un modelo de acceso con guagua, mejora la experiencia del visitante, el disfrute del entorno y preserva el paisaje y la naturaleza", analiza.

Hace diez años

La carretera TF-445 cedió en el kilómetro cuatro convirtiéndose en un profundo punto de inflexión sobre cómo visitar Punta de Teno. Un agujero de ocho metros de largo por cuatro de ancho dejó aisladas a más de 100 personas que esa tarde de julio decidieron ir hasta el confín buenavistero. Se activó un protocolo de seguridad para evacuar a los atrapados en el paraíso. Se barajó la posibilidad de hacer el traslado por mar, pero su estado no lo permitía. Así que se decidió montar un operativo mediante helicópteros para sacarlos de la punta. El Ejército y la Guardia Civil pusieron a disposición los medios necesarios para recogerlos y trasladarlos hasta el puerto deportivo de Garachico.

Punta de Teno fue el primer espacio natural de Tenerife en el que se reguló el acceso. Este carácter pionero no quedó exento de polémica y la medida no fue bien recibida por varios sectores de la población de Buenavista del Norte. El Cabildo inició un proceso de participación con asambleas públicas en el desaparecido cine, que tenían el objetivo de conocer la postura de los residentes. La tensión apareció en muchos momentos de esas reuniones, que contaron con la participación de los consejeros insulares del pacto entre CC y PSOE y el presidente Carlos Alonso (CC). Los buenavisteros no se quedaron contentos con la decisión regulatoria, que de inicio se planteó solo los fines de semana y festivos. El sábado 14 de enero de 2017 se puso en marcha la regulación del acceso a uno de los paraísos naturales de Buenavista del Norte.

El club náutico Punta de Teno, integrado por aficionados al mar y propietarios de embarcaciones que se encuentran en el espacio, fue el principal opositor de la regulación del acceso. El 19 de marzo de 2017 salieron a la calle para manifestarse en contra de la medida adoptada por el Cabildo con el consenso del Ayuntamiento de Buenavista del Norte, siendo alcaldesa Eva García (PSOE), quien sigue ostentando el bastón de mando.

García define el día del derrumbe de la carretera de Punta de Teno como algo "traumático. Fue muy fuerte. Estaba llegando a casa cuando alguien que estaba en la playa de Las Arenas me llamó para decirme que estaba viendo cómo se derrumbaba la carretera. Me asomé a la ventana, porque mi casa da hacia la zona, y vi el humo que produjo el desprendimiento", recuerda. La incertidumbre fue total para la mandataria local al desconocer si había algún herido. "No hubo que lamentar daños, afortunadamente, pero quedaba una capa muy fina del firme y aquello podía ceder en cualquier momento", añade. Más allá de ese momento tenso, piensa que "hay situaciones que ayudan a tomar decisiones prácticas. Fue drástico y generó mucha polémica, pero al mes de abrir la carretera la gente venía a decirme que en Punta de Teno no se escuchaba nada. Disfrutar del entorno hizo que se dieran cuenta de la diferencia".

Cogiendo olas en Castañeda

Alejandro Díaz, vecino de Garachico, estaba cogiendo olas en Castañeda (la zona norte de Punta de Teno) cuando vio aparecer a un helicóptero que aterrizó en un terraplén cercano. Salió del agua y se vistió. Le acompañaba su perro Rufo. "Nos reunieron a todos en un punto y nos avisaron de que la carretera había cedido", declara. "En ningún momento sentí miedo, pero sí incertidumbre. Yo salí en los últimos turnos del helicóptero porque iba con el perro, que sí que se puso más nervioso. Pero de resto, fue todo bien", recuerda, y agradece la atención a la llegada a Garachico y el paseo nocturno en helicóptero divisando la Isla Baja.