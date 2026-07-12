Quevedo llega a Bajamar: un artista crea un mural en el antiguo Hotel Neptuno con la imagen del cantante de moda

El canario Quevedo se ha convertido en pocos años en el artista de moda.

Sus temas suenan alrededor del mundo, las entradas para sus conciertos se venden en pocos y minutos y hace colaboraciones con artistas internacionales. Sin duda, tres claves que denotan un éxito imparable.

El joven cantante recibe el cariño de su público allá por donde va, pero hay algo que, quizás, no esperaba. Un artista callejero ha decidido hacerle un homenaje poniendo su cara en uno de los edificios más conocidos de Tenerife.

Así es como el antiguo Hotel Neptuno de Bajamar, que se encuentra en estado de abandono, reluce desde hace unas semanas con la imagen de la portada del último disco de Quevedo, en la que aparece él junto a un baifo, que da nombre al trabajo musical.

Beto, el artista

Con el 'poder' que dan unos botes de spray, el artista Beto (@betoalaboquilla) ha elaborado una imagen al más puro estilo canario. Los colores de la bandera del archipiélago son la base del diseño, en el que, además de la imagen de Quevedo y el baifo en blanco y negro, se pueden ver las ocho estrellas que el artista utiliza para representar a las islas, y una pintadera.

El propio Beto ha publicado el resultado de su obra en sus redes sociales, con el mensaje: "Qué bendición que nos separe tanta agua". Pero también ha compartido un vídeo en el que muestra el proceso de elaboración.

Precisamente, este último ha adquirido gran popularidad en redes, con más de 29.000 me gustas y 600 comentarios en su cuenta de Instagram.