La investigación científica lidera los permisos en el Teide bajo el nuevo Plan Rector

El Cabildo de Tenerife ha reducido de forma relevante las autorizaciones para desarrollar actividades en el Parque Nacional del Teide durante el primer semestre de 2026 tras la entrada en vigor del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) a finales de diciembre del año pasado. La nueva normativa, que sustituye a la de 2002, prioriza en pro de una mejor ordenación del espacio y los usos aquellas actuaciones vinculadas a la conservación, la investigación científica y la gestión del parque.

Casi la mitad de los setenta permisos concedidos entre enero y junio -frente a los 137 de todo 2025- corresponden a proyectos científicos, mientras que las producciones audiovisuales se reducen de forma significativa y quedan sometidas a cupos mensuales y trimestrales.

Cambio para el sector audiovisual

El cambio más significativo en cuanto a los permisos se produce en el sector audiovisual, que pasa a estar sometido a límites más estrictos, y en los sobrevuelos, actualmente prohibidos salvo por razones de gestión o emergencia.

El balance del primer semestre refleja que 30 de las autorizaciones concedidas corresponden a proyectos de investigación o conocimiento científico. La mayoría están relacionadas con el estudio de la actividad volcánica, aunque también se incluyen análisis de flora y fauna y prospecciones arqueológicas. Con estos datos, la investigación representa casi la mitad de los permisos tramitados en lo que va de año y consolida al Teide como laboratorio natural de referencia.

Más permisos a la investigación

En 2025 se concedieron 50 autorizaciones de carácter científico en todo el ejercicio. La evolución del primer semestre de 2026 permite al Cabildo prever que el año podría cerrar con cerca de un centenar de permisos vinculados a la investigación.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, sostiene que la entrada en vigor del PRUG marca “la consolidación de un nuevo modelo de protección para el Teide”. Según explica, la nueva planificación permite “tener un control exhaustivo y ordenado de cada actividad que se desarrolla en el corazón de la isla”.

Control de acceso al Parque Nacional del Teide tras una nevada / Arturo Jiménez

Pérez defiende que el objetivo no es prohibir, sino gestionar el éxito del espacio protegido para evitar que la conservación se vea comprometida por la masificación y la presión de los visitantes. La consejera subraya además que la prioridad del nuevo modelo es el conocimiento científico, con especial atención a la actividad volcánica, el patrimonio arqueológico y la protección de la flora y la fauna singulares.

El balance incluye también 29 autorizaciones para actividades técnicas y actos especiales. En este apartado se recogen trabajos de gestión, vuelos de drones y helicópteros vinculados a labores de conservación y otras actuaciones consideradas necesarias para el funcionamiento ordinario del Parque Nacional.

Restricción a los sobrevuelos

El nuevo marco ha introducido, además, una restricción clara sobre los sobrevuelos. En estos momentos están prohibidos salvo por motivos de gestión o emergencia, en contraste con lo ocurrido en 2025, cuando se registraron 28 sobrevuelos, algunos no autorizados y la mayoría ajenos a la gestión directa del parque.

En el ámbito audiovisual, el cambio de criterio es especialmente visible. Durante el primer semestre de 2026 solo se han autorizado ocho actividades vinculadas a rodajes y sesiones fotográficas. El PRUG fija un cupo máximo de una producción mensual de hasta 15 personas y una trimestral de hasta 100 personas. Según el Cabildo, el calendario disponible ya está agotado y se han rechazado las solicitudes que superaban la capacidad de carga prevista.

La reducción es notable si se compara con 2025, cuando se autorizaron 56 actividades audiovisuales. Con el cupo anual ya cubierto, la previsión es que este tipo de permisos se reduzca aproximadamente a la mitad al cierre del ejercicio.

Solo tres pruebas deportivas

En materia deportiva, el Cabildo ha autorizado las tres pruebas previstas expresamente en el Plan Rector: la Tenerife Bluetrail, la Marcha Cicloturista Teide 360 y la Vuelta Ciclista a la Isla de Tenerife. La primera tuvo que suspenderse por condiciones meteorológicas adversas, mientras que las otras dos se celebraron según lo previsto. El nuevo marco reduce además el cupo de participantes en la ruta de ascenso al Teide de la Bluetrail, que pasa de 500 a 400 personas, y mantiene la prohibición de bicicletas eléctricas dentro del Parque Nacional.

Blanca Pérez señala que el nuevo marco regulatorio establece límites claros para las actividades de mayor impacto. En el caso del sector audiovisual, destaca que los cupos mensuales y trimestrales se han cubierto por completo, lo que confirma el interés que sigue despertando el Teide, pero bajo una planificación que respeta los límites del territorio. En el ámbito deportivo, defiende que el Cabildo se ciñe estrictamente a las pruebas autorizadas por el PRUG y organizadas por la propia corporación insular.

A estas autorizaciones se suman las regulaciones de acceso a los senderos con mayor demanda mediante el sistema de reserva previa de Tenerife ON. La herramienta gestiona los aforos de itinerarios como Montaña Blanca-La Rambleta, Teide-Pico Viejo-Mirador de Las Narices del Teide, Telésforo Bravo, Los Regatones Negros y Chafarí.

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El rodaje de un largometraje y una prueba ciclista inauguraron este año las actividades excepcionales que regula el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, aprobado y vigente desde finales de 2025. Las autorizaciones fueron solicitadas por la productora Insularia Creadores para la ficción audiovisual y por la organización de la marcha cicloturística Tenerife Teide 360. En ambos casos, com en todos, los permisos tuvieron que pasar la fase la exposición pública durante veinte días hábiles, tras su publicación en el Boletín Oficial, para la presentación de alegaciones antes de someterse a la decisión del Patronato del parque nacional.