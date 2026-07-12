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Confirmado: estos son los horarios de todas las actuaciones del Tenerife Cook Music Fest

Miles de personas asistirán entre el jueves y el sábado al festival, que trae a la isla a artistas como Don Omar, Chayanne o Elvis Crespo

Una edición anterior del Tenerife Cook Music Fest.

Una edición anterior del Tenerife Cook Music Fest. / E. D.

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Y. R.

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

Quedan apenas unos días para que Santa Cruz de Tenerife se convierta en el epicentro de la música latina con tres citas musicales que atraerán a miles de personas hasta la capital. El Tenerife Cook Music Fest, que se celebrará entre el jueves y el sábado en el recinto portuario, permitirá disfrutar en la isla de artistas internacionales como Don Omar, Myke Towers, Chayanne, Gente de Zona o Elvis Crespo, entre otros.

Con un cartel de ese nivel, una de las noticias más esperadas por los asistentes es el horario de actuaciones, para preparar toda la logística que conlleva acceder al recinto desde los diferentes puntos de la isla, o incluso desde fuera de ella.

Y esa es la buena noticia que ya tenemos confirmada.

La organización ha publicado este domingo los horarios de todas las actuaciones previstas en los tres días de festival. Estas son las horas de cada jornada:

Jueves 16 - Urban Mood

  • 18:15 horas - Farruko
  • 20:05 horas - Ivy Queen
  • 22:00 horas - Don Omar
  • 23:45 horas - Myke Towers

Viernes 17 - Latin Mood

  • 17:30 horas - Emily Estefan
  • 19:00 horas - Greeicy
  • 20:30 horas - Olga Tañón
  • 22:30 horas - Chayanne
  • 00:30 horas - Gente de Zona
Imagen promocional de Chayanne.

Imagen promocional de Chayanne, uno de los artistas que actuará en el Cook Music Fest. / El Día

Sábado 18 - Tropical Mood

  • 17:00 horas - Tito Nieves
  • 19:00 horas - Luis Enrique
  • 21:00 horas - Sergio Vargas
  • 23:00 horas - Elvis Crespo
  • 01:00 horas - Hermanos Rosario

Apertura de puertas

Durante las dos primeras jornadas, la apertura de puertas será a las 16:00 horas, mientras que el sábado se adelantará media hora, hasta las 15:30 horas.

Desde la apertura y hasta el inicio de los actuaciones, habrá música de dj y músicos locales, al igual que entre los intercambios de artistas.

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El jueves estarán Rodrigo Fénix, Wes y Juseph; el viernes, Gynebra, Miss Music Band, dj JRodriguez y Ledes Díaz, y el sábado, Anaé.

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