El sector del mobiliario, la decoración y el interiorismo en Canarias continúa evolucionando hacia nuevas formas de comprar, descubrir tendencias y desarrollar proyectos. Los clientes buscan una mayor variedad de propuestas, facilidad de acceso al producto y servicios capaces de acompañar tanto la renovación de un hogar como el desarrollo integral de espacios profesionales.

En este contexto, Decor Internacional inicia una nueva etapa con el objetivo de ampliar el acceso al diseño contemporáneo en las islas. La empresa tinerfeña, con más de 50 años de trayectoria y tiendas en La Orotava, Santa Cruz de Tenerife y Adeje, impulsará un modelo de crecimiento que combina nuevas aperturas, venta online, asesoramiento personalizado y una mayor capacidad para desarrollar proyectos de interiorismo.

Uno de los principales motores de esta nueva etapa será la expansión de Kave Home en Canarias. Tras obtener la representación en exclusiva de la marca para el Archipiélago, Decor Internacional será la encargada de impulsar su desarrollo en el mercado insular y acercar su propuesta de mobiliario, decoración y accesorios para el hogar a un mayor número de clientes.

Decor Internacional amplía el acceso al diseño y la decoración en Canarias de la mano de Kave Home / ED

La elección de Decor Internacional responde a su experiencia en el sector, su conocimiento del mercado canario y, especialmente, a su capacidad logística y operativa en Canarias. Una estructura que permite afrontar la distribución y el crecimiento de una marca internacional en un territorio insular, manteniendo el asesoramiento especializado y la atención personalizada como parte de la experiencia de compra.

NUEVAS TIENDAS Y COMPRA ONLINE PARA TODA CANARIAS

El proyecto contempla nuevas aperturas en Tenerife y Gran Canaria, ampliando progresivamente la presencia física de Kave Home en las islas. Los nuevos espacios permitirán conocer las colecciones de la marca, descubrir propuestas para diferentes estancias y acceder al asesoramiento de profesionales especializados en mobiliario, decoración e interiorismo.

La expansión se complementará con una plataforma de venta online para Canarias que permitirá acceder al catálogo de Kave Home desde cualquier isla y realizar pedidos con envíos a todo el Archipiélago. De esta forma, Decor Internacional combinará la experiencia de sus tiendas físicas con la comodidad de la compra digital y la atención de un equipo especializado.

Kave Home cuenta con una amplia propuesta de mobiliario, decoración y accesorios para salones, comedores, dormitorios, terrazas y espacios de trabajo. Sus colecciones se caracterizan por un diseño contemporáneo, funcional y atemporal, pensado para adaptarse a diferentes espacios y estilos de vida.

Decor Internacional amplía el acceso al diseño y la decoración en Canarias de la mano de Kave Home / ED

INTERIORISMO PARA HOGARES, HOTELES Y PROYECTOS PROFESIONALES

La nueva etapa reforzará también la división Contract de Decor Internacional, especializada en proyectos de interiorismo para hoteles, apartamentos turísticos, restaurantes, oficinas y espacios comerciales. La experiencia técnica de la compañía, su capacidad logística y la incorporación de la propuesta de Kave Home permitirán ofrecer soluciones integrales y responder con mayor agilidad a proyectos profesionales de distinta escala.

La presencia de Kave Home ya puede conocerse en los espacios Shop-in-Shop de Decor Internacional, concebidos como ambientes de inspiración donde los clientes pueden descubrir colecciones, conocer diferentes propuestas de mobiliario y decoración y visualizar soluciones para sus hogares y proyectos.

Con nuevas aperturas, venta online con envíos a todas las islas, una mayor capacidad para desarrollar proyectos profesionales y la representación en exclusiva de Kave Home, Decor Internacional avanza hacia un modelo que combina experiencia, proximidad, capacidad logística y nuevas formas de acceder al mobiliario, la decoración y el interiorismo en Canarias.

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