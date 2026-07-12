La Aemet anuncia vientos moderados en las cumbres de Tenerife este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes una jornada con intervalos nubosos en el norte de Tenerife a primeras y últimas horas del día, y en zonas costeras durante la madrugada.

En el resto, por su parte, estará poco nuboso o despejado en el resto, salvo por algún intervalo ocasional en el interior durante la tarde.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las mínimas y ligero ascenso de las máximas en el interior. En este sentido, los termómetros alcanzarán los 27 grados.

Viento flojo del nordeste, moderado en costas del sureste. En cumbres, flojo variable, salvo en altas cumbres que será moderado del suroeste.

Imagen de Las Teresitas durante una competición de vela. / .

Previsión general

En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas a primeras y últimas horas, que disminuirá a poco nuboso el resto del día, salvo por algún intervalo ocasional en el interior de la provincia occidental por la tarde.

En el resto estará poco nuboso o despejado, con temperaturas con pocos cambios en general, salvo algún ligero descenso de las mínimas y ligero ascenso de las máximas.

Viento de flojo a moderado del nordeste y en cumbres, flojo del oeste.