La Aemet anuncia lluvias débiles en Tenerife este domingo

Las lluvias débiles seguirán acompañando a los tinerfeños durante la jornada del domingo, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Estas lloviznas afectarán, principalmente, al nordeste de la isla y zonas de interior.

En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, en las islas orientales estará despejado desde la mañana, mientras que en las occidentales se esperan intervalos nubosos y algunas lloviznas.

También se prevé viento entre flojo y moderado del nordeste, con brisas en costas del sur y oeste.

Una mujer se protege de la lluvia con un paraguas, este sábado, en Bajamar. / María Pisaca

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

En cumbres centrales, poco nuboso. En el resto de zonas, predominio de intervalos nubosos que tiende a poco nuboso en costas a partir de la mañana y a últimas horas de la tarde en zonas de interior. No se descartan precipitaciones débiles en el nordeste durante la madrugada y en zonas de interior durante el día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento entre flojo y moderado de componente norte. Brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 28

LA GOMERA

Nuboso en el norte e intervalos en el resto de zonas. A partir de las horas centrales tiende a poco nuboso en general. No se descartan precipitaciones débiles en el norte y en zonas de interior durante la madrugada y primeras horas del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento entre flojo y moderado del nordeste. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 22 25

LA PALMA

Intervalos nubosos en general, que tienden a nuboso durante el día en zonas de interior y a poco nuboso a últimas horas. No se descartan precipitaciones débiles en el norte durante la madrugada y en zonas de interior durante el día. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Máximas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 22

EL HIERRO

Predominio de intervalos nubosos en general. Baja probabilidad de precipitaciones débiles en zonas de interior durante el día. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Máximas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 16 20