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Tenerife mantiene la prohibición de hacer fuego por la prealerta por riesgo de incendio forestal

Se prorrogan las medidas preventivas para minimizar el riesgo de ignición, incluyendo la prohibición de quemas y el uso de herramientas peligrosas

Barbacoa en un área recreativa de Tenerife precintada ante la alerta por riesgo de incendio.

Barbacoa en un área recreativa de Tenerife precintada ante la alerta por riesgo de incendio. / El Día

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Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha informado este viernes de que continúa vigente la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales, por lo que se mantienen activas las medidas preventivas establecidas para minimizar cualquier posibilidad de ignición.

En una nota, la consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, advierte que, si bien las condiciones meteorológicas han mejorado, el riesgo de incendio "no ha desaparecido", por lo que ha solicitado a la ciudadanía "mantener la prudencia y responsabilidad".

La desactivación de la alerta responde a la evolución favorable de las condiciones meteorológicas, con un descenso de las temperaturas y una mejora de los parámetros de humedad y viento. Sin embargo, el Cabildo recuerda que el monte continúa siendo un entorno especialmente vulnerable durante la época estival, por lo que resulta imprescindible mantener la máxima precaución.

Medidas vigentes

En este sentido, permanecen vigentes la prohibición de encender fuego en exterior, realizar quemas en zonas forestales, asimismo, continúa prohibido el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas.

El Cabildo ha agradecido la responsabilidad demostrada por la ciudadanía durante los últimos días y ha hecho un llamamiento a mantener esa actitud de prudencia mientras permanezca vigente la prealerta. "La colaboración de la población es fundamental para prevenir incendios forestales y proteger el patrimonio natural de la isla", han advertido.

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La corporación insular ha informado de que continuará realizando un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y adaptará las medidas preventivas en función de las decisiones que adopten las autoridades competentes y de las condiciones de riesgo existentes en cada momento.

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