Novedades en Nueva Línea: la orquesta ya ha incorporado a dos cantantes

La orquesta Nueva Línea mira al futuro sin sus cuatro cantantes más populares. La salida del grupo de las vocalistas Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla ha obligado a la formación tinerfeña a suspender algunos de los shows previstos para este verano, pero las negociaciones están manos a la obra para retomar el ritmo de las verbenas y volver a los escenarios lo antes posibles.

De hecho, el propio grupo ha ido dejando pistas en sus redes sociales sobre quiénes serán las próximas cantantes, aclarando que ya hay dos confirmadas.

Con publicaciones en sus historias de Instagram en las que se ve la silueta de unas jóvenes, Nueva Línea ha ido informando a sus seguidores sobre quiénes podrían ser las nuevas caras femeninas de la formación. Este viernes, un mensaje acompañaba a una de las imágenes: "Segunda cantante: confirmada".

Sin embargo, lo que aún no ha querido desvelar el grupo es el nombre de las artistas.

¿Quiénes son las nuevas cantantes?

Aunque oficialmente no se conoce el nombre de las nuevas cantantes que actuarán en la orquesta isleña, parece que la cara de una de ellas pertenece a una antigua conocida de los fans de la formación musical.

Las dos imágenes que ha publicado la orquestas en sus redes. / E. D.

El periodista Javi Hoyos ha dado las claves en una publicación en sus redes sociales, en la que apunta a que una de ellas podría ser Tiara Hernández, quien ya formó parte de la orquesta e, incluso, recientemente, cuando ya el grupo se había viralizado, actuó en un show en Península para sustituir a Raquel en un evento al que no pudo acudir.

Las razones de esta asociación es que la silueta en blanco y negro publicada por la orquesta en sus redes encajaría con la imagen que la joven tiene de perfil en una de sus redes sociales.

Por el momento, habrá que esperar a que Nueva Línea anuncie oficialmente a las próximas solistas de la orquesta.