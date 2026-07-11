Las mejores playas de arena negra de Tenerife: de Benijo a El Bollullo, pasando por Los Gigantes

Las playas de arena negra de Tenerife son uno de los grandes atractivos de la Isla para quienes buscan paisajes volcánicos, mar abierto y rincones muy diferentes entre sí. Desde los arenales salvajes de Anaga hasta las playas familiares del sur, Tenerife ofrece algunas de las zonas de baño más espectaculares de Canarias, donde el color de la arena recuerda el origen volcánico de las Islas.

A diferencia de otros destinos turísticos donde predominan las playas de arena dorada, la costa tinerfeña está 'bañada' por una lava que durante miles de años modeló un litoral único. Esa geología ha dado lugar a playas muy distintas entre sí: algunas están abiertas al Atlántico y conservan un carácter casi virgen; otras cuentan con todos los servicios y son perfectas para pasar un día en familia.

Playa de El Bollullo, un clásico del norte de Tenerife

El Bollullo, en La Orotava, es una de las playas favoritas de muchos tinerfeños. Rodeada de acantilados y plataneras, conserva un paisaje que apenas ha cambiado con el paso de los años.

Vista de la playa El Bollullo. / ED

Su arena negra volcánica y las formaciones rocosas que emergen junto a la orilla crean uno de los paisajes más reconocibles del norte de la Isla. Aunque dispone de chiringuito y servicio de hamacas, el oleaje suele ser fuerte, por lo que conviene extremar la precaución durante el baño.

Tamadiste, la playa más salvaje de Anaga

En pleno macizo de Anaga se esconde Tamadiste, una playa completamente alejada del turismo y del bullicio. Llegar hasta ella requiere descender por el barranco de Afur, un recorrido que forma parte de la experiencia.

No hay servicios ni paseos marítimos. Solo arena negra, acantilados cubiertos de vegetación y el sonido del Atlántico rompiendo contra la costa. Es uno de los rincones más auténticos de Tenerife y un destino perfecto para quienes buscan naturaleza en estado puro.

La Jaquita, una playa para disfrutar en familia

En el municipio de Granadilla de Abona, La Jaquita es un buen ejemplo de que una playa de arena negra también puede ser cómoda y accesible.

Charcos de La Jaquita. / ED

El arenal se integra con pequeñas calas y piscinas naturales comunicadas por un paseo marítimo desde el que se pueden ver unos atardeceres espectaculares con La Gomera en el horizonte. Además, tiene de Bandera Azul y está adaptada para personas con movilidad reducida.

Los Morteros, un rincón escondido en Adeje

Muy cerca de La Caleta está Los Morteros, una pequeña playa de arena gris y piedras que está alejada del bullicio turístico.

El acceso obliga a bajar una larga escalera, pero el esfuerzo merece la pena. Sus aguas transparentes y su rico fondo marino han convertido este lugar en uno de los preferidos para practicar buceo y snorkel.

La Nea, a pocos minutos de La Laguna y Santa Cruz

A pocos minutos de la capital se encuentra La Nea, en El Rosario. Su reducido tamaño contrasta con la tranquilidad que ofrece durante buena parte del año.

Playa de La Nea , en El Rosario. / ED

La arena negra, el paseo marítimo ajardinado y la cercanía a Santa Cruz hacen de esta playa una opción muy cómoda para quienes buscan un baño sin recorrer grandes distancias.

Benijo, el gran icono de Anaga

La playa de Benijo, en Santa Cruz de Tenerife, es uno de los arenales de arena negra más conocidos de la Isla. Se encuentra en el Parque Rural de Anaga, al final de una carretera que atraviesa uno de los paisajes más espectaculares del nordeste tinerfeño.

Su arena oscura, los roques que emergen frente a la costa y la silueta del macizo de Anaga forman uno de los paisajes más fotografiados de Tenerife. La playa gana amplitud con la bajamar, pero para acceder a ella hay que bajar escaleras. Pese a que es una de las mejores playas de arena negra de Tenerife, hay que recordar que está cerrada al baño por desprendimientos.

Playa de Benijo en Santa Cruz de Tenerife. / ED

Playa de Castro, donde una cascada cae sobre el mar

Pocas playas de España pueden presumir de una imagen tan singular como la de Castro, en Los Realejos.

Situada bajo el paisaje protegido de la Rambla de Castro, este pequeño arenal de arena negra y piedra volcánica sorprende por la cascada de agua dulce que cae muy cerca de la orilla, rodeada de palmeras y vegetación.

El Socorro, la playa de los surfistas

Hablar de playas de arena negra en Tenerife es hablar de El Socorro.

Playa de El Socorro. / ED

Situada en Los Realejos, es una referencia para el surf en Canarias gracias a la calidad de sus olas. Aun así, también recibe a numerosos bañistas que disfrutan de uno de los paisajes más espectaculares del norte de la Isla.

Las Gaviotas, un refugio junto a Anaga

En pleno Santa Cruz de Tenerife aparece Las Gaviotas, una playa de fina arena negra protegida por los acantilados del macizo de Anaga.

Playa de Las Gaviotas, en Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Su ambiente suele ser mucho más tranquilo que el de otras playas próximas y conserva ese aire salvaje que caracteriza al litoral del noreste de Tenerife. Algunas zonas también son frecuentadas por quienes practican nudismo.

Los Guíos, bañarse bajo los acantilados de Los Gigantes

Pocas imágenes representan mejor el litoral tinerfeño que la playa de Los Guíos, más conocida como playa de Los Gigantes.

Situada a los pies de los Acantilados de Los Gigantes, su arena negra contrasta con las enormes paredes volcánicas que caen sobre el Atlántico. Además del baño, desde su pequeña dársena parten excursiones para observar delfines y ballenas, uno de los grandes atractivos turísticos del oeste de Tenerife.