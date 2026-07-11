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Críticas al deterioro de las vías de acceso y el deficiente servicio de transporte público en la costa de Tacoronte

Sí se puede denuncia el abandono de los accesos a la costa y reclama mejoras urgentes en movilidad y seguridad

Imagen de la costa de Tacoronte

Imagen de la costa de Tacoronte / Arturo Jiménez

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El concejal de Sí se puede Tacoronte, José Almenara, ha denunciado el estado de abandono que presentan las vías de acceso a la costa del municipio y ha reclamado al grupo de gobierno una actuación urgente para mejorar la movilidad, la seguridad y el mantenimiento de uno de los principales espacios naturales y de ocio del municipio.

Desde la formación recuerdan que llevan años trasladando estas demandas tanto en los órganos municipales como a través de diferentes iniciativas públicas, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas que resuelvan los problemas que afectan a vecinos, vecinas y visitantes.

"Cada verano volvemos a comprobar cómo la costa de Tacoronte recibe a cientos de personas con unas infraestructuras claramente insuficientes y deterioradas. Parece que la costa solo existe cuando llega la temporada estival, pero la realidad es que permanece olvidada durante el resto del año", señala Almenara.

Mal estado de las vías

Uno de los principales problemas denunciados por Sí se puede es el estado de la carretera de subida y bajada a la costa. La formación considera que las actuales condiciones de la vía, agravadas por las obras y el continuo paso de camiones por tramos especialmente estrechos, generan una situación de inseguridad y molestias para quienes utilizan diariamente este acceso.

Imagen de una intervención en el muro de Mesa del Mar, en la costa de Tacoronte. | EL DÍA

Imagen de una intervención en el muro de Mesa del Mar, en la costa de Tacoronte. / E. D.

A esta situación se suma, según denuncia el concejal, la insuficiencia del transporte público. "No es aceptable que una zona tan frecuentada disponga de un servicio de guaguas con frecuencias de hasta dos horas entre trayectos. Esto limita la movilidad de quienes no disponen de vehículo propio y dificulta el acceso sostenible a nuestro litoral", afirma.

Inseguridad para los peatones

La organización también pone el foco en la falta de itinerarios seguros para peatones. La ausencia de aceras y espacios protegidos obliga a muchas personas a compartir la calzada con los vehículos, incrementando el riesgo, especialmente durante los meses de mayor afluencia.

 Además, desde Sí se puede vuelve a reclamar una intervención integral en los accesos a la playa de La Arena. En este sentido, la formación insiste en la necesidad de acondicionar el túnel de acceso, cuyo estado de conservación consideran claramente mejorable, así como actuar sobre el entorno del acantilado, que presenta un importante deterioro y requiere labores de mantenimiento y conservación.

Atención permanente

Para José Almenara, "la costa de Tacoronte constituye un patrimonio natural y paisajístico de enorme valor que merece una atención permanente y no únicamente actuaciones puntuales cuando comienza el verano". El edil considera que invertir en el mantenimiento de los accesos, mejorar el transporte público y garantizar la seguridad de peatones y conductores supone apostar por una costa más accesible, sostenible y segura para toda la ciudadanía.

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Por ello, Sí se puede Tacoronte insta al grupo de gobierno a elaborar un plan de actuación específico para la costa, junto con el resto de administraciones competentes, que contemple la mejora de las carreteras, el incremento de las frecuencias del transporte público, la creación de itinerarios peatonales seguros y el mantenimiento periódico de los accesos y de los espacios públicos del litoral, con el objetivo de poner fin a una situación que, según la formación, se prolonga desde hace demasiados años.

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