Caos circulatorio en el aeropuerto Tenerife Sur: fuertes colas y pasajeros al sol por las barreras de acceso para el transporte de viajeros

Nuevo caso de caos circulatorio en Tenerife, aunque esta vez no se trata de algunas de las autopistas de la isla, sino en el aeropuerto de Tenerife Sur. Las barreras de acceso instaladas por Aena en el parking de las guaguas del aeródromo tinerfeño, así como en Lanzarote, están generando un fuerte caos en la salida de los vehículos, con largos tiempos de espera y pasajeros que se ven obligado a permanecer al sol.

Una situación que no solo afecta a las empresas de transporte discrecional de viajeros, sino también a las guaguas públicas, como ha denunciado este sábado la Federación de Empresas de Transportes de Canarias.

En las imágenes difundidas por la Federación, se pueden ver decenas de vehículos parados y tocando las pitas mientras intentan salir de las instalaciones del aeropuerto. Una maniobra que, hasta el pasado 15 de enero, cuando se instalaron las barreras, apenas conllevaba unos segundos, pero que, en la actualidad, las largas esperas hacen que se colapsen las vías.

El secretario general de la Federación, José Ángel Hernández, asegura que las imágenes de la situación en el aeropuerto vienen a confirmar "los peores presagios" del empresariado canario sobre los parkings de Aena, a la vez que aclara que no se trata de un hecho puntual, sino que ya se han producido varios episodios similares.

¿Por qué se generan las colas?

Según explica Hernández, las fuertes colas que sufren los conductores de las guaguas para salir de los parkings del aeropuerto vienen derivadas por "averías del sistema de acceso o por la necesidad de que las guaguas tiquen a la hora de entrar y salir" de dicho recinto.

El resultado de ello es un "colapso" que no solo afecta a las guaguas turísticas, sino también a las públicas de Titsa. Precisamente, este último hecho también "preocupa enormemente" a la Federación, por los posibles efectos negativos que pueda generar sobre la movilidad insular.

José Ángel Hernández espera que este hecho haga recapacitar tanto a Aena como a las autoridades pertinentes, "en el sentido de retirar dicho sistema de los aeropuertos de Canarias".

Una medida polémica desde el inicio

La instalación de las barreras de acceso a los parkings de dos aeropuertos canarios estuvo marcada por la polémica desde su inicio. Desde que se anunciara esta medida, no dejaron de surgir voces en contra.

Uno de ellos fue el propio presidente del Gobierno de Canarias, quien aseguró que esta decisión restaría "competitividad al sector". La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) también mostró su disconformidad, puesto que consideraba que supondría un incremento de los costes operativos de las empresas de transporte, que acabaría pagando el turista.

Ante estas y otras voces críticas, Aena aclaró que el establecimiento de un cobro a las guaguas en dichos aeropuertos se debía a que el espacio es limitado y el número de vehículos de transporte discrecional ha crecido mucho en los últimos años, además de apuntar que incentivaría un uso adecuado de los aparcamientos.

Por el momento, parece que conductores y viajeros están sufriendo la cara negativa de dicha medida y, como apunta el secretario general de la Federación de Empresas de Transportes de Canarias esperan que Aena recapacite.