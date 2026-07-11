La Aemet prevé temperaturas de hasta 28 grados y lluvias débiles en Tenerife este domingo
Habrá un predominio de intervalos nubosos en la isla
Intervalos nubosos, lluvias débiles y temperaturas máximas de 28 grados. Esto es lo que marca la previsión del tiempo para este domingo en Tenerife.
En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos en las cumbres centrales, mientras que en el resto de zonas habrá un predominio de intervalos nubosos que tiende a poco nuboso en costas a partir de la mañana y a últimas horas de la tarde en zonas de interior.
No se descartan precipitaciones débiles en el nordeste durante la madrugada y en zonas de interior durante el día y las temperaturas seguirán con pocos cambios o en ligero descenso, oscilando los termómetros entre los 22 y 28 grados.
El viento, por su parte, soplará entre flojo y moderado de componente norte, con brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, moderado del oeste.
Previsión general
En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, la Aemet indica que en las islas orientales habrá intervalos nubosos que tienden a poco nuboso o despejado a partir de la mañana.
En las islas occidentales, predominio de intervalos con baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte durante la madrugada y en zonas de interior durante el día.
Viento entre flojo y moderado del nordeste, y brisas en costas del sur y oeste.
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