La Aemet anuncia lluvias débiles en el norte de Tenerife este sábado

Tenerife comienza este sábado con predominio de cielos nubosos en el norte y probabilidad de lluvias débiles, sobre todo durante la mañana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a una jornada más fresca en el interior de la Isla, con un descenso de las temperaturas máximas que será más acusado en medianías y zonas altas.

La situación será distinta en las altas cumbres, donde se espera cielo despejado. En el resto de vertientes, el día arrancará con intervalos nubosos y tenderá a cubrirse más durante la tarde por la formación de nubosidad de evolución. En ese tramo horario no se descarta alguna precipitación ocasional, especialmente en áreas del sureste.

<h2>Santa Cruz tendrá una máxima de 27 grados</h2>

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 22 y los 27 grados, con ambiente templado y viento flojo a moderado del norte. En la vertiente sur del macizo de Anaga, el viento podrá soplar con algo más de intensidad durante la madrugada y de nuevo al final de la jornada.

Las mínimas se mantendrán con pocos cambios en la mayor parte de la Isla, salvo en cumbres, donde podrán bajar. Las máximas no variarán demasiado en la costa, pero sí descenderán en el interior, donde el alivio térmico será más evidente.

<h2>Una mañana gris en los nortes de Canarias</h2>

El tiempo previsto para Tenerife se repetirá, con matices, en buena parte del Archipiélago. En Gran Canaria, el norte tendrá cielos nubosos y lluvias débiles durante la primera mitad del día, con apertura de claros a partir del mediodía. En La Gomera, La Palma y El Hierro, las precipitaciones débiles también se concentrarán en las vertientes norte, especialmente por la mañana.

En Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles en el norte y oeste durante las primeras horas y en el este por la tarde. En las zonas de interior y sur de las islas orientales no se descarta que localmente se alcancen los 30 grados.

<h2>Posibles nubes de evolución por la tarde</h2>

Durante la tarde, la nubosidad tenderá a crecer en medianías orientadas al sur y sudeste de varias islas. Este tipo de nube puede dejar alguna precipitación ocasional, aunque en general el episodio se presenta débil y localizado.

En Tenerife, esta posibilidad se concentrará especialmente en el sureste. En La Palma podrá afectar al este y sur, mientras que en La Gomera y El Hierro se localizará en el interior y en zonas meridionales.

<h2>Viento del norte y precaución en el mar</h2>

El viento soplará flojo a moderado de componente norte en la mayor parte de Canarias. En cumbres centrales de Tenerife será moderado del oeste. En el mar, la previsión apunta a viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, con marejadilla o marejada.

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La Aemet recomienda consultar la predicción actualizada si se van a realizar actividades al aire libre, rutas por zonas de monte o desplazamientos por carreteras del norte, donde la nubosidad y la lluvia débil pueden reducir la visibilidad de forma puntual.