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Última hora sobre el calor en Tenerife: avisos, alertas y previsión del tiempo diaria

La isla está en aviso amarillo por altas temperaturas y el Gobierno canario ha declarado la situación de alerta

España ya está inmersa en la primera ola de calor del verano, archivo.

España ya está inmersa en la primera ola de calor del verano, archivo.

Atlas News / Andrés Gutiérrez

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Raúl Robledo

Y. Rodríguez

Elena Morales

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

El calor ha tocado de lleno a Tenerife, con temperaturas que han rozado los 40 grados. Una situación que se ha repetido en el resto del archipiélago. El Gobierno de Canarias ha rebajado este jueves de alerta a prealerta el aviso por altas temperaturas en Tenerife, La Gomera, Gran Canaria y Fuerteventura por el descenso del calor.

Conoce cómo es la situación del tiempo en directo, la última hora de los avisos y la previsión diaria en el archipiélago. La bajada de temperaturas será más evidente en el interior de Tenerife y las zonas de medianías y áreas altas serán las que más noten la bajada de las máximas.

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