En Directo
Última hora sobre el calor en Tenerife: avisos, alertas y previsión del tiempo diaria
La isla está en aviso amarillo por altas temperaturas y el Gobierno canario ha declarado la situación de alerta
El calor ha tocado de lleno a Tenerife, con temperaturas que han rozado los 40 grados. Una situación que se ha repetido en el resto del archipiélago. El Gobierno de Canarias ha rebajado este jueves de alerta a prealerta el aviso por altas temperaturas en Tenerife, La Gomera, Gran Canaria y Fuerteventura por el descenso del calor.
Conoce cómo es la situación del tiempo en directo, la última hora de los avisos y la previsión diaria en el archipiélago. La bajada de temperaturas será más evidente en el interior de Tenerife y las zonas de medianías y áreas altas serán las que más noten la bajada de las máximas.
Raúl Robledo
Tenerife amanece con menos calor, nubes y lloviznas en el norte
Tenerife amanece este viernes con un tiempo más suave que en jornadas anteriores. La Aemet prevé un descenso de temperaturas, sobre todo en zonas de interior, donde la bajada podrá ser moderada a notable, especialmente en las máximas.
En las costas, los cambios serán menos acusados. En Santa Cruz de Tenerife, la previsión sitúa la mínima en 22 grados y la máxima en 28 grados, un registro más contenido que el de los días de calor más intenso. Leer más.
Valentina Raffio
El calor extremo provoca reglas más largas y dolorosas y en menopausia, sofocos más intensos
La endocrina Carme Valls explica cómo el calor altera el ciclo menstrual, provocando sangrados más abundantes, dolor, retrasos o adelantos del ciclo en millones de mujeres.
Efe
Aviso amarillo este jueves en el este, sur y oeste de Gran Canaria, con hasta 34 grados
La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido aviso amarillo (peligro bajo) para este jueves en el este, sur y oeste de Gran Canaria, con máximas que podrían alcanzar los 34 grados.
Las elevadas temperaturas afectarán a zonas entre los 600 y 900 metros, especialmente en la cuenca de Tirajana, informa la Agencia Estatal de Meteorología.
Despejado con calima ligera en altura retirándose, con intervalos de nubes bajas en zonas bajas del norte de las islas montañosas y en los litorales norte y oeste de las más orientales, especialmente durante la noche.
Verónica Pavés/Mikel Venys
Dos pueblos convertidos en los 'hornos' de Canarias: así conviven Las Mercedes, en Tenerife, y La Aldea, en Gran Canaria, con el calor extremo
En Las Mercedes hoy corre algo de brisa, aunque no ha sido la tónica de los últimos días. El intenso calor se ha empadronado en el pequeño pueblo de Tenerife, como si quisiera vivir para siempre entre las casitas terreras que parecen pintadas sobre los bordes de un par de carreteras. Aledaño a La Laguna, el pueblo Las Mercedes es a menudo relacionado con el frío y la lluvia, pero nada más lejos de la realidad. "Aquí somos de extremos: o hace mucho calor o hace mucho frío". Lo asevera Bruno Hernández, un vecino de toda la vida del Camino de las Mercedes, que admite que desde hace unos años el calor es un visitante recurrente que se ha vuelto insoportable.
En Canarias las olas de calor no golpean igual en todos lados. Hay determinadas zonas que, cuando reciben los embates de aire caliente africano, se caldean mucho más que el resto. Una mezcla de condicionantes que van desde su escarpada orografía (ambos se encuentran amurallados por varias montañas) hasta la dirección que toma el viento durante las olas de calor, son los que hacen que Las Mercedes, perteneciente a La Laguna, en Tenerife, y La Aldea de San Nicolás, municipio de Gran Canaria, se conviertan, con cada nuevo episodio de altas temperaturas, en auténticos hornos que truncan durante días la vida de sus habitantes. Leer más.
La Aemet prevé que el calor de una tregua a Tenerife: la Isla amanece sin calima y con viento fuerte en zonas expuestas
Las temperaturas bajan este jueves en la Isla, aunque las medianías del sur y oeste aún podrán alcanzar los 30 grados
Elena Morales
Canarias tuvo el undécimo junio más cálido desde 1961
Canarias cerró el mes de junio con carácter cálido y una temperatura media de 20,5 grados, lo que supone una anomalía de +0,6 ºC respecto al periodo de referencia 1991-2020. Según el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se trata del undécimo junio más cálido en el Archipiélago desde el inicio de la serie histórica, en 1961.
La Aemet prevé que Tenerife note este jueves el alivio del calor, aunque las medianías aún rozarán los 30 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé calima ligera en retirada, descenso de las temperaturas y viento del norte, con rachas fuertes en Anaga y cumbres centrales durante la segunda mitad del día
Extinguido un incendio de rastrojos en Tenerife cerca de las casas de El Tablero
El fuego afectó a una zona de rastrojos en Santa Cruz coincidiendo con la alerta máxima por riesgo de incendios en las islas
Efe
Canarias tuvo un junio cálido y el undécimo más caluroso desde 1961
Canarias registró en junio una temperatura media de 20,5 grados, con una anomalía de +0,6 ºC respecto al periodo de referencia 1991-2020, lo que confiere al mes un carácter cálido y lo convierte en el undécimo junio más cálido de la serie histórica iniciada en 1961.
Mientras, las precipitaciones alcanzaron una media de 2,4 litros por metro cuadrado, el 100 % del valor esperado, con carácter húmedo y el vigésimo quinto junio más húmedo desde 1961, según el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta asimismo que el comportamiento térmico fue desigual entre provincias.
La ola de calor se acabará el jueves, pero los termómetros seguirán a más de 35ºC en centro y este peninsulares
La ola de calor durará hasta el jueves, día en el que comenzarán a bajar las temperaturas por el suroeste peninsular, de acuerdo con la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Durante el fin de semana predominarán los descensos térmicos, pero buena parte del país seguirá registrando valores muy elevados.
De hecho, se superarán los 35ºC en amplias zonas, sobre todo del centro y del este peninsular, y también en Baleares. Incluso podrán alcanzarse los 38 a 40ºC, especialmente el sábado. Por zonas, será el tercio oeste de la Península el área donde más refresque y, aunque todavía hay incertidumbre al respecto, podría haber un nuevo repunte de las temperaturas a comienzos de la semana que viene.
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