Tres años de retraso para adjudicar la reforma de las escaleras mecánicas del Intercambiador

Las quejas de los usuarios del Intercambiador de Transportes de Santa Cruz de Tenerife por el mal estado de sus escaleras mecánicas empiezan a tener respuesta casi tres años después. El Consejo de Administración de Titsa aprobó el pasado miércoles la adjudicación a la empresa Schindlder SA por 1.700.858 euros de las obras de renovación de la infraestructura y de la reforma de la instalación de baja tensión para su alimentación energética, una actuación largamente reclamada por quienes utilizan a diario este nodo de transporte público de la capital.

La adjudicación llega con un retraso de casi tres años desde las primeras denuncias públicas por las averías reiteradas de las escaleras mecánicas y seis meses después de que el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife diera el visto bueno al proyecto. Ese acuerdo se adoptó el pasado 21 de enero, cuando el área insular de Movilidad anunció una inversión de dos millones de euros para transformar el sistema de acceso entre plantas del Intercambiador, ubicado en la avenida Víctor Zurita y gestionado principalmente por Titsa.

Tres de las cuatro

La tarde del pasado miércoles funcionaban tres de las cuatro escaleras, dos de la segunda a la primera planta y otras dos en sentido inverso. También la del acceso hacvia arriba de la primera planta a las dársenas de las líneas urbanas. Para el piso a nivel de calle, donde se ubican las interurbanas. la única tracción posible era la humana. En sentido de bajada, muy bien, pero en subida...

Un hombre sube por las escaleras mecánicas que no funcionan el pasado jueves en el Intercambiador de Santa Cruz. / María Pisaca

El proyecto aprobado por el Cabildo contempla la renovación de las cuatro escaleras mecánicas existentes y la instalación de otras cuatro nuevas, de modo que el recinto pasará a contar con ocho unidades de este tipo. La actuación se planteó como una mejora necesaria en una infraestructura por la que se desplazan a diario alrededor de 60.000 personas y que funciona como uno de los principales puntos de conexión del transporte público en Tenerife.

Las denuncias ciudadanas son numerosas por las averías reiteradas en unas escaleras mecánicas utilizadas a diario en un recinto por el que pasan unas 60.000 personas

Las quejas de los usuarios se remontan al menos a noviembre de 2023, cuando ya se denunciaba que las escaleras llevaban meses sin funcionar correctamente. La situación afecta de forma especial a personas mayores y personas con movilidad reducida, que aunque disponen de un ascensor cercano, encuentran en estas escaleras un apoyo fundamental para acceder a las distintas plantas del edificio.

“No es la primera vez que sucede algo similar”, lamentaban entonces varios usuarios, que criticaban que, cuando las escaleras eran reparadas, “duraban dos días funcionando”. Algunos afirmaban incluso haber presentado reclamaciones formales, a las que se les respondió que la reparación estaba pendiente de una pieza que no se encontraba en la Isla.

Críticas de la oposición en el Cabildo

La decisión se produce, además, en un contexto de crítica política por parte del PSOE de Tenerife, que ha vinculado el retraso en esta actuación con lo que considera una muestra de la incapacidad del actual gobierno insular de Coalición Canaria y Partido Popular para resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía.

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, recordó que el pasado 3 de julio se cumplieron tres años desde la constitución del actual gobierno del Cabildo y sostuvo que la situación del Intercambiador es “el mejor reflejo” de su gestión en materia de movilidad.

Dos años y medio después, Titsa adjudica la obra de las escaleras mecánicas averiadas / María Pisaca

“Han pasado tres años desde que gobiernan el Cabildo y las escaleras mecánicas del Intercambiador siguen sin funcionar. Si después de todo este tiempo no han sido capaces de resolver un problema tan básico, ¿cómo pretenden convencer a la ciudadanía de que van a solucionar los grandes retos de movilidad de Tenerife?”, afirmó Raya.

Una infraestructura fundamental

La dirigente socialista subrayó que no se trata de una incidencia menor, sino de un problema que afecta a una infraestructura utilizada diariamente por decenas de miles de personas. “Estamos hablando de miles de personas que llevan años sufriendo las consecuencias de una gestión incapaz de resolver una actuación tan básica como esta”, señaló.

Para Raya, el caso de las escaleras mecánicas del Intercambiador desmonta el discurso del gobierno insular sobre movilidad. La secretaria general del PSOE tinerfeño contrapuso los anuncios sobre grandes proyectos y promesas electorales con la falta de solución a una incidencia concreta que, a su juicio, simboliza los déficits de gestión del Cabildo.

Tres años de anuncios

“Llevamos tres años escuchando anuncios sobre grandes proyectos, promesas de acabar con las colas en 90 días o propuestas tan irreales como los llamados trenes voladores. Pero la realidad es mucho más sencilla: tres años después, las escaleras del principal intercambiador de la Isla siguen sin funcionar. Esa es la mejor prueba de la incapacidad de este gobierno para gestionar los problemas reales de Tenerife”, añadió.

Con la adjudicación aprobada, el Cabildo y Titsa entran ahora en la fase decisiva para convertir en obras una intervención anunciada desde enero y reclamada desde hace años por los usuarios. La renovación de las escaleras mecánicas permitirá duplicar el número de unidades disponibles, pero el retraso acumulado ha convertido una actuación ordinaria de mantenimiento y accesibilidad en un nuevo frente político sobre la gestión de la movilidad en Tenerife.

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Pequeño y obsoleto tras veinte años

El Intercambiador de Santa Cruz, que este año cumple el 20 aniversario, se queda pequeño y obsoleto. Las cifras récord de pasajeros, después de que en 2023 entrara en vigor la gratuidad del servicio, y su diseño y antigüedad explican los momentos caóticos que se viven cada vez con más frecuencia en la mayor estación del transporte público de Tenerife. Ocurren sobre todo en la parte alta, donde paran las líneas interurbanas, las que recorren dos o más municipios y mueven a más personas.