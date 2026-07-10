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Tenerife espera un cambio de tiempo con nubes, lluvias débiles y bajada de temperaturas este sábado

La Aemet prevé para este sábado cielos nubosos en el norte de la Isla, posibles precipitaciones por la mañana y un descenso notable de las máximas en zonas de interior.

Predicción del tiempo del 6 al 11 de julio de 2026

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife afrontará este sábado un cambio de tiempo marcado por el aumento de la nubosidad, la posibilidad de lluvias débiles y un descenso de las temperaturas máximas, sobre todo en zonas de interior. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una jornada más fresca en medianías y áreas altas, después de varios días condicionados por el calor en Canarias.

En el norte de la Isla predominarán los cielos nubosos, con precipitaciones en general débiles, especialmente durante la mañana. Las lluvias no se esperan intensas, pero sí pueden dejar un ambiente más húmedo y fresco en municipios expuestos al alisio.

En las altas cumbres, el cielo se mantendrá despejado, mientras que en el resto de Tenerife se esperan intervalos nubosos que irán aumentando durante la tarde por la formación de nubosidad de evolución. No se descarta alguna precipitación ocasional, especialmente en el sureste.

Descenso de temperaturas en el interior

Las temperaturas mínimas apenas cambiarán en las zonas bajas, aunque podrán bajar en cumbres. Las máximas se mantendrán sin grandes variaciones en la costa, pero descenderán de forma moderada a notable en zonas de interior, lo que dejará una jornada menos calurosa en medianías.

En Santa Cruz de Tenerife, la previsión sitúa los termómetros entre los 22 y los 27 grados, con ambiente templado y viento flojo a moderado del norte. En la vertiente sur del macizo de Anaga, el viento podrá soplar con algo más de intensidad de madrugada y al final del día.

El resto de Canarias también tendrá nubes en el norte

El patrón será similar en otras islas. En Gran Canaria, La Gomera, La Palma y El Hierro, los nortes registrarán cielos nubosos y lluvias débiles durante la primera mitad del día. En Lanzarote y Fuerteventura también habrá intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte y oeste por la mañana.

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En el sur de las islas, el tiempo será más abierto, aunque por la tarde podrá crecer nubosidad de evolución en medianías orientadas al sur y sudeste. La Aemet no descarta algún chubasco ocasional en esos sectores.

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