Tenerife amanece con menos calor, nubes y lloviznas en el norte

Tenerife amanece este viernes con un tiempo más suave que en jornadas anteriores. La Aemet prevé un descenso de temperaturas, sobre todo en zonas de interior, donde la bajada podrá ser moderada a notable, especialmente en las máximas.

En las costas, los cambios serán menos acusados. En Santa Cruz de Tenerife, la previsión sitúa la mínima en 22 grados y la máxima en 28 grados, un registro más contenido que el de los días de calor más intenso.

La jornada estará marcada también por la presencia de nubes en el norte, algunas lloviznas ocasionales y viento que puede soplar con fuerza en zonas expuestas.

Nubes en el norte y claros durante el día

En el norte de Tenerife se esperan intervalos nubosos con algunas lloviznas ocasionales, especialmente en el nordeste, a primeras y últimas horas. Durante las horas centrales del día se abrirán amplios claros.

En el oeste y el sur también habrá intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en las horas centrales. En el resto de la Isla, el cielo estará poco nuboso o despejado.

Esta situación dejará un tiempo más variable que en días anteriores, con mayor presencia de nubosidad baja asociada al alisio, especialmente en las zonas orientadas al norte.

Dónde se notará más la bajada de temperaturas

El descenso térmico será más evidente en el interior de Tenerife. Las zonas de medianías y áreas altas serán las que más noten la bajada de las máximas.

En las costas, tanto del norte como del sur, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero descenso. Por eso, el alivio térmico será más claro lejos del litoral.

Pese a la bajada, el ambiente seguirá siendo cálido, especialmente en las horas centrales y en zonas poco afectadas por la nubosidad.

Rachas fuertes en Anaga y cumbres

El viento soplará moderado del norte en Tenerife, con intervalos fuertes en la vertiente sur del macizo de Anaga, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

En las cumbres centrales, el viento será fuerte del noroeste durante la primera mitad del día, también con posibilidad de rachas muy fuertes. Por la tarde tenderá a perder intensidad y quedará moderado.

La Aemet recomienda prestar atención al viento en zonas elevadas, carreteras de montaña, miradores y espacios abiertos.

Gran Canaria mantiene el calor más destacado

En el conjunto de Canarias, el descenso térmico será general, pero Gran Canaria seguirá registrando valores altos. Aunque la previsión habla de bajada moderada a notable en el interior, se podrían alcanzar localmente los 30 grados en medianías del sur y oeste, y la información general de la Aemet apunta a máximas de hasta 34 grados en la Isla.

En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión marca entre 21 y 25 grados, con intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos o despejados en el resto.

Así estará el resto de islas

En Lanzarote, el día comenzará y terminará con intervalos nubosos y posibles lloviznas ocasionales, aunque se abrirán claros en las horas centrales. Arrecife tendrá entre 21 y 27 grados.

En Fuerteventura, se repetirá una situación similar, con nubes a primeras y últimas horas y claros durante el día. En Puerto del Rosario se esperan entre 21 y 25 grados, aunque en zonas del interior y del sur podrían alcanzarse localmente los 30 grados.

En La Gomera, el norte tendrá nubes y posibles lloviznas, mientras el resto quedará poco nuboso o despejado. San Sebastián de La Gomera se moverá entre 22 y 26 grados.

En La Palma, habrá intervalos nubosos en buena parte de la Isla y lloviznas ocasionales, especialmente en medianías. Santa Cruz de La Palma registrará entre 21 y 25 grados.

En El Hierro, Valverde tendrá entre 17 y 23 grados, con intervalos nubosos en el norte y viento del nordeste con intervalos fuertes en el este y extremo oeste.

Precaución en el mar

En aguas costeras de Canarias se espera viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada y localmente fuerte marejada. En costas oeste, sur o suroeste de las islas habrá viento variable flojo, brisas y mar rizada.

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El viernes deja así un escenario más templado en Tenerife, pero no completamente tranquilo: bajan las temperaturas, aumentan las nubes en el norte y el viento seguirá siendo protagonista en Anaga y en las cumbres.