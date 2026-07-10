La red eléctrica de Garachico gana seguridad y estabilidad: Endesa completa el cierre del anillo eléctrico

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha finalizado el cierre del anillo eléctrico de Garachico, en el noroeste de Tenerife, después de una inversión de 290.000 euros.

Los trabajos comenzaron el pasado mes de noviembre y ya han quedado completados con la conexión de los centros de transformación FP Garachico y El Muelle. Con esta actuación, la red eléctrica del municipio gana capacidad de respuesta ante posibles incidencias y mejora su funcionamiento operativo.

El objetivo principal de la obra es reforzar la red de distribución eléctrica de Garachico para garantizar un suministro más seguro, estable y flexible a los vecinos y empresas del municipio, que cuenta con cerca de 5.000 habitantes.

Endesa completa el cierre del anillo eléctrico / E.D.

Qué supone cerrar un anillo eléctrico

El cierre de un anillo eléctrico permite que la electricidad pueda llegar a un mismo punto por diferentes recorridos. De esta forma, si se produce una avería o incidencia en una parte de la red, el sistema dispone de alternativas para mantener el suministro o restablecerlo con mayor rapidez.

Esta configuración aporta redundancia a la infraestructura eléctrica, es decir, evita que todo dependa de una única vía de alimentación. En la práctica, mejora la continuidad del servicio y reduce el impacto de posibles interrupciones.

La actuación ejecutada en Garachico aumenta, además, la flexibilidad del sistema, ya que ofrece más posibilidades de maniobra a los equipos técnicos encargados de operar y mantener la red.

Endesa completa el cierre del anillo eléctrico de Garachico tras invertir 290.000 euros / E.D.

Más facilidad para trabajos de mantenimiento

Otra de las ventajas del cierre del anillo es que facilitará las labores de mantenimiento programado. Al contar con más puntos de maniobra, la compañía podrá realizar determinados trabajos en la red sin necesidad de interrumpir el suministro eléctrico a los usuarios.

Esto resulta especialmente relevante en municipios donde la continuidad del servicio es clave tanto para los hogares como para comercios, servicios públicos y actividad turística.

Endesa sostiene que la intervención permitirá mejorar la calidad del suministro en Garachico y reforzar la robustez del conjunto de la infraestructura eléctrica local.