Productos saludables y de kilómetro 0 para los ‘gamers’: la TLP apoya el consumo local con batidos naturales de Frutas y Verduras Nito
El conocido agricultor tejinero adapta algunos de sus productos para esta cita, en la que habrá unas 10.000 botellas disponibles
La Tenerife Lan Party (TLP) Tenerife se adapta a la vida saludable, desechando las bebidas energéticas por productos saludables y de comercio local. Una innovadora apuesta que se implementará este año y acercará a los asistentes productos de kilómetro 0. Y lo hará a través de una marca reconocida por todos, debido a su viralización en redes sociales: Frutas y Verduras Nito.
Sergio Rodríguez, más conocido cono Nito, es el agricultor tejinero que se encuentra tras esta marca y que lleva ya bastante tiempo divulgando en redes sociales la vida sana y el consumo de alimentos del campo entre mayores y jóvenes, un claro ejemplo de que las redes pueden ayudar a mejorar los hábitos de consumo.
Gracias a su colaboración con la TLP, el agricultor se abrirá a un mercado nuevo, el de los jóvenes, y lo hará con un producto renovado: batidos adaptados para la ocasión. De esta manera, gracias a las propiedades de las frutas y verduras, sus productos se ajustarán a las necesidades de los participantes de esta edición de la Lan Party.
Batidos especiales
En concreto, habrá tres tipos de batidos con beneficios diferentes:
- Melón y hierbahuerto, para quienes necesiten hidratación
- Naranja, jengibre y miel, un sustitutivo del café y las bebidas energéticas
- Beterrada, jengibre, naranja y miel, para quienes busquen un suplemento de hierro
Con todos estos alimentos de la tierra se pueden obtener beneficios que los jóvenes necesitarán durante las largas jornadas en la TLP. El agricultor explica, por ejemplo, que el melón es una buena fuente de agua; mientras que el jengibre sube las pulsaciones y acelera el metabolismo, y con la miel se consigue un aporte de azúcar.
Además de estos batidos, que habrá alrededor de 10.000 disponibles en el evento, entre los que repartirá la propia organización entre los participantes y los que estarán a la venta, Fruterías Nito también pondrá a disposición de los usuarios paquetes de fruta picada en su stand.
Una propuesta impensable
Aunque Nito es, posiblemente, el agricultor más conocido de Canarias, gracias a su imparable trayectoria en redes sociales, en las que divulga los beneficios de los productos locales, reconoce que este tipo de propuestas aún le sorprenden. "En mi vida imaginé hacer esto, mi intención era ser un agricultor, producir y vender mi producto", asegura. Sin embargo, gracias a su trabajo y creatividad ha dado un giro al sector primario, innovando no solo en sus productos y comercialización, sino en la forma de exponerlo y enseñar a las nuevas generaciones.
Sobre su participación en la TLP, reconoce que "es un escaparate enorme que también se asocia a como yo quiero que se vea el sector primario, como algo novedoso", explica. Y también es una buena oportunidad para publicitar su tienda online entre los jóvenes, que no son el público principal de la frutería.
Promoción de hábitos saludables
Por su parte, el consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, explica que una de las improntas que se quiere dejar con la TLP es eliminar del ámbito de los videojuegos y el ‘gaming’ la imagen que tiene vinculada, en ocasiones, de hábitos de vida poco saludables.
Ya en las últimas ediciones se han implementado acciones como espacios para la práctica deportiva, priorizar el consumo de productos frescos, o la realización de talleres sobre prevención de ludopatías, por ejemplo.
Este año, con el apoyo de Frutería Nito, se da un paso más allá, potenciando “el consumo de bebidas saludables frente a otras que no lo son tanto”, señala. De ahí que se apuesta por los batidos naturales frente a las bebidas energéticas.
En este sentido, explica el consejero, “apoyamos también a la agricultura y los productores locales”. “No queremos que la TLP se identifique solo como el mayor evento tecnológico de España, sino también potenciar todos los valores que son comunes a las nuevas generaciones”, apunta.
Martínez destaca, además, que Nito es una persona que llega a los jóvenes gracias a su gran labor de divulgación del campo, la agricultura y la importancia de consumir productos frescos y de kilómetro 0, y todo ello con un lenguaje que les atrae.
20 años de entretenimiento online en Tenerife
TLP Tenerife 2026, el mayor evento entretenimiento digital de Canarias, celebra este año su 20 aniversario.
Esta cita congregará la pasión por los videojuegos, el anime, el cómic, K-Pop, cosplay, manualidades, influencers y cultura japonesa, entre otras, entre el 15 al 19 de julio en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.
Se trata de un evento tecnológico que ha ido evolucionando en sus 20 años de historia hasta convertirse en un referente del sector en el que se pueden disfrutar de hasta 62 actividades de forma simultánea.
Como novedades, la zona LAN se amplía hasta los 1.200 puestos y entre los invitados estará Luzu, creador de contenido con más de diez millones de seguidores que pertenece a la primera generación de YouTube España.
Además, la apertura del evento contará el concierto de W24, un famoso grupo coreano que ha incluido a TLP en sus tres únicas fechas en nuestro país.
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