La Policía Canaria intensifica los controles al transporte público en el aeropuerto Tenerife Sur

La Policía Autonómica ha intensificado los controles al transporte de viajeros en el entorno del aeropuerto Tenerife Sur con un dispositivo dirigido a detectar y prevenir la prestación de servicios de transporte público irregular y verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y transporte.

Según ha informado este viernes la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el operativo se enmarca en las funciones de control e inspección del transporte terrestre que desarrolla el Cuerpo General de la Policía Canaria para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, la seguridad de los usuarios y la competencia leal entre los operadores del sector.

Durante el dispositivo, los agentes establecieron controles selectivos sobre vehículos que operan en la zona de influencia del aeropuerto, con especial atención a aquellos que pudieran estar realizando transporte de viajeros sin la correspondiente autorización administrativa.

Además, inspeccionaron vehículos de transporte regular de viajeros para comprobar que el servicio se presta en condiciones adecuadas de seguridad y conforme a la normativa aplicable al transporte de pasajeros.

Vigilancia de sustancias prohibidas

En el marco de estas actuaciones también se efectuaron controles destinados a impedir la introducción de objetos o sustancias prohibidas en el interior de los vehículos, con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios.

En el operativo participaron efectivos del Grupo de Transporte, la Unidad de Seguridad Ciudadana y el Grupo de Guías Caninos del Cuerpo General de la Policía Canaria, junto a los perros Dira, Tirma, Xena y Kira, especializados en la detección de sustancias no permitidas.

Inspección de tacógrafos

Asimismo, los agentes realizaron inspecciones de tacógrafos en distintos vehículos para verificar el cumplimiento de la normativa sobre tiempos de conducción, pausas obligatorias y descansos de los conductores, aspectos vinculados a la prevención de riesgos laborales y la seguridad vial.

La Policía Canaria ha indicado que este tipo de dispositivos continuará desarrollándose de forma periódica en distintos puntos estratégicos de la red de transporte de la isla para reforzar la legalidad, la seguridad y la calidad del servicio público de transporte de viajeros en Canarias