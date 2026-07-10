La playa natural de arena más grande Tenerife está en el sur, mide más de un kilómetro y se puede llegar en guagua

La playa de La Tejita, en Granadilla de Abona, es la playa de arena natural más grande de Tenerife. Situada en el sur de la Isla, junto a la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, este arenal supera el kilómetro de longitud y se ha convertido en uno de los espacios costeros más frecuentados por los tinerfeños durante los meses de verano.

Su imagen es inconfundible. A un lado se levanta Montaña Roja, un antiguo cono volcánico de tonos rojizos que supera los 170 metros de altura y marca por completo el paisaje. Al otro, una playa abierta al Atlántico, de aspecto natural, ventosa buena parte del año y muy diferente a los arenales urbanos más frecuentados de Tenerife.

La Tejita se encuentra entre El Médano y Los Abrigos. Su localización, junto a un espacio natural protegido, ha permitido que se mantenga casi inalterada. No se puede llegar en coche hasta la misma arena, pero hay aparcamientos junto a la carretera de El Médano a Los Abrigos y varios caminos que te llevan hasta la playa en pocos minutos. También se puede acceder en guagua.

La Tejita, una de las playas más ventosas de Tenerife

El viento es uno de los rasgos habituales de La Tejita. Por eso, aunque es una playa tranquila en cuanto a ocupación, no siempre resulta cómoda para pasar todo un día en la playa. Sin embargo, es ideal para aquellas personas a las que les guste practicar el surf, el bodyboard, el windsurf o el kitesurf.

Entorno en el que se encuentra la playa de La Tejita. / ED

La playa cuenta también con una zona para nudistas. El espacio en el que se puede practicar el nudismo se encuentra en el extremo más cercano a Montaña Roja. Ese lado del arenal ofrece más sensación de intimidad y atrae a quienes buscan un baño más tranquilo.

Los servicios que ofrece la playa de La Tejita

Aunque la playa no esté muy urbanizada, La Tejita dispone de algunos servicios básicos, como papeleras, limpieza, alquiler de hamacas, aparcamiento y conexión en autobús interurbano. Su acceso a pie es sencillo, aunque no está adaptado para personas con movilidad reducida.