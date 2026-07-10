Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCorredor tinerfeño de 75 añosColchonetas en Las TeresitasEnfermeros canarios en el exteriorNueva LíneaNuevo parque en Santa Cruz de Tenerife
instagramlinkedin

La playa natural de arena más grande Tenerife está en el sur, mide más de un kilómetro y se puede llegar en guagua

Situada en Granadilla de Abona, junto a la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, La Tejita supera el kilómetro de longitud y es uno de los arenales más singulares del sur de la Isla

La playa de La Tejita en una imagen de archivo.

La playa de La Tejita en una imagen de archivo. / ED

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Haridian del Pino

Haridian del Pino

Santa Cruz de Tenerife

La playa de La Tejita, en Granadilla de Abona, es la playa de arena natural más grande de Tenerife. Situada en el sur de la Isla, junto a la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, este arenal supera el kilómetro de longitud y se ha convertido en uno de los espacios costeros más frecuentados por los tinerfeños durante los meses de verano.

Su imagen es inconfundible. A un lado se levanta Montaña Roja, un antiguo cono volcánico de tonos rojizos que supera los 170 metros de altura y marca por completo el paisaje. Al otro, una playa abierta al Atlántico, de aspecto natural, ventosa buena parte del año y muy diferente a los arenales urbanos más frecuentados de Tenerife.

La Tejita se encuentra entre El Médano y Los Abrigos. Su localización, junto a un espacio natural protegido, ha permitido que se mantenga casi inalterada. No se puede llegar en coche hasta la misma arena, pero hay aparcamientos junto a la carretera de El Médano a Los Abrigos y varios caminos que te llevan hasta la playa en pocos minutos. También se puede acceder en guagua.

La Tejita, una de las playas más ventosas de Tenerife

El viento es uno de los rasgos habituales de La Tejita. Por eso, aunque es una playa tranquila en cuanto a ocupación, no siempre resulta cómoda para pasar todo un día en la playa. Sin embargo, es ideal para aquellas personas a las que les guste practicar el surf, el bodyboard, el windsurf o el kitesurf.

Entorno en el que se encuentra la playa de La Tejita.

Entorno en el que se encuentra la playa de La Tejita. / ED

La playa cuenta también con una zona para nudistas. El espacio en el que se puede practicar el nudismo se encuentra en el extremo más cercano a Montaña Roja. Ese lado del arenal ofrece más sensación de intimidad y atrae a quienes buscan un baño más tranquilo.

Noticias relacionadas y más

Los servicios que ofrece la playa de La Tejita

Aunque la playa no esté muy urbanizada, La Tejita dispone de algunos servicios básicos, como papeleras, limpieza, alquiler de hamacas, aparcamiento y conexión en autobús interurbano. Su acceso a pie es sencillo, aunque no está adaptado para personas con movilidad reducida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Al descubierto el misterio de las excomponentes de Nueva Línea
  2. «Escuché su voz diciéndome que no me rindiera»
  3. Una mujer de 80 años es hospitalizada tras el incendio de una vivienda en el sur de Tenerife que obligó a evacuar el edificio
  4. La taberna de Tenerife que conquista con sus elaboraciones y trato cercano: la tortilla de aguacate es obligatoria
  5. Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
  6. El guachinche de Tenerife donde la carne de cabra es la gran protagonista y la gastronomía canaria se disfruta a precios económicos
  7. Las playas más pequeñas de Tenerife: tres rincones que muchos pasan por alto y merecen una visita
  8. Vuelve el refugio del Teide, el más alto de España después de permanecer siete años cerrado por obras

La playa natural de arena más grande Tenerife está en el sur, mide más de un kilómetro y se puede llegar en guagua

La playa natural de arena más grande Tenerife está en el sur, mide más de un kilómetro y se puede llegar en guagua

Loro Parque se suma al rescate del tigre de Sumatra, la subespecie más amenazada del planeta

Nuevo impulso para la rehabilitación del firme de dos carreteras de Tenerife

Nuevo impulso para la rehabilitación del firme de dos carreteras de Tenerife

Nathy Peluso no actuó en Tenerife pero visitó La Tejita, una de las playas más famosas de Tenerife

Nathy Peluso no actuó en Tenerife pero visitó La Tejita, una de las playas más famosas de Tenerife

La Policía Canaria intensifica los controles al transporte público en el aeropuerto Tenerife Sur

La Policía Canaria intensifica los controles al transporte público en el aeropuerto Tenerife Sur

La DGT lo confirma: multas de 200 euros para los conductores tinerfeños que no lleven en regla estos elementos del coche durante los viajes de verano

La DGT lo confirma: multas de 200 euros para los conductores tinerfeños que no lleven en regla estos elementos del coche durante los viajes de verano

De La Orotava a Seúl: las alfombras de arenas volcánicas del Teide ya hablan coreano

De La Orotava a Seúl: las alfombras de arenas volcánicas del Teide ya hablan coreano

El bar de Tenerife que conquista con una de las carnes de cabra más famosas de la isla: siempre está lleno

El bar de Tenerife que conquista con una de las carnes de cabra más famosas de la isla: siempre está lleno
Tracking Pixel Contents