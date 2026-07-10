Pantallas gigantes en Tenerife para el España-Bélgica: ubicaciones y la polémica en La Laguna

El Mundial 2026 paraliza Canarias. La selección española se juega el pase a semifinales contra Bélgica este viernes 10 de julio a las 20:00 horas, y varios municipios de Tenerife y Gran Canaria ya preparan pantallas gigantes para seguir el encuentro en directo.

La cita histórica ha obligado a las administraciones locales a activar planes especiales de seguridad y ocio. El objetivo es canalizar la marea de aficionados que saldrá a las calles de la isla para empujar al equipo en su eliminatoria más difícil hasta la fecha.

La Laguna mantiene la pantalla gigante en San Benito pese al pulso vecinal

La expectación es máxima, pero la organización no ha estado exenta de tensión. El Ayuntamiento de La Laguna ha confirmado que instalará tres pantallas gigantes en el recinto del Baile de Magos de San Benito de Abad. La decisión ha levantado ampollas entre los vecinos. La coincidencia del partido de cuartos de final con una de las fiestas más tradicionales del municipio generó quejas formales por el temor a que el fútbol eclipsara la celebración.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha salido al paso comparando el despliegue con los éxitos históricos de la Roja en el Mundial 2010 o la Eurocopa 2024. Para calmar los ánimos, el consistorio ha diseñado una estrategia específica. El Gobierno local asegura que ha encajado las piezas para que tradición y fútbol convivan. Estas son las medidas principales:

Pantallas mudas: Las pantallas del recinto de San Benito no tendrán sonido para no interferir con la música tradicional.

Las pantallas del recinto de San Benito no tendrán sonido para no interferir con la música tradicional. Ruta futbolera: Se colocarán pantallas secundarias en el trayecto hacia el recinto para evitar aglomeraciones.

Se colocarán pantallas secundarias en el trayecto hacia el recinto para evitar aglomeraciones. El factor tiempo: El partido arranca a las 20:00 horas y la previsión municipal es que el grueso del público llegue a San Benito sobre las 21:30 horas, justo al pitido final.

Cines Yelmo y el Nivaria Center: las alternativas bajo techo en la isla

Quienes busquen un ambiente más futbolero y con audio real tienen una opción de pago en los cines de la isla. Las salas Yelmo retransmitirán el encuentro en directo bajo tres modalidades de precios:

Entrada tradicional/Premium: Incluye pase, palomitas y refresco por 8,30 euros .

Incluye pase, palomitas y refresco por . Menú Premium: Disponible en salas seleccionadas por 14,30 euros .

Disponible en salas seleccionadas por . Experiencia Luxury: Opción con menú exclusivo en butacas VIP por 21,30 euros.

Por su parte, el centro comercial Nivaria Center ha colocado en sus instalaciones una televisión con varios asientos a su alrededor para todo aquel que quiera ver el partido en la capital santacrucera rodeado de otros aficionados.

La televisión situada en el centro comercial Nivaria Center / E. D.

Por qué este partido lo cambia todo en la isla

La coincidencia de grandes eventos deportivos con fiestas patronales suele ser un quebradero de cabeza para la hostelería local y la seguridad. El sector comercial de La Laguna espera un lleno absoluto desde media tarde, lo que obligará a reforzar los transportes y el control de accesos en el cuadrante de San Benito. El resultado de la selección determinará si la noche tinerfeña duplica su fiesta o cierra antes de lo previsto.