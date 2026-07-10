La Orotava endurecerá la regulación del uso de estiércol para poner fin a los problemas de olores en zonas residenciales

El Ayuntamiento de La Orotava iniciará este mes la tramitación de una nueva ordenanza municipal destinada a regular de forma más estricta el transporte, almacenamiento y aplicación de estiércol en las explotaciones agrícolas del municipio. La iniciativa pretende responder a las reiteradas quejas vecinales por los malos olores registrados en distintos barrios y compatibilizar la actividad del sector primario con la calidad de vida de la población.

Entre las principales novedades de la normativa figura la obligación de comunicar previamente al consistorio cualquier vertido de estiércol en una finca determinada, lo que permitirá a la Policía Local y a los servicios técnicos municipales realizar un mayor seguimiento y control de estas prácticas. Asimismo, se prohibirá el apilamiento sobre el terreno de estiércol de origen ganadero, especialmente el procedente de aves y porcino, que deberá estar previamente tratado, fermentado y seco antes de su utilización.

La ordenanza también incorporará restricciones ligadas a las condiciones del tiempo. En concreto, quedará prohibida la aplicación de abonos orgánicos durante los episodios de prealerta o alerta por viento o altas temperaturas decretados por el Gobierno de Canarias, al considerar que estas circunstancias favorecen la dispersión de los olores y agravan las molestias para la población.

La ordenanza también incorporará restricciones ligadas a las condiciones del tiempo

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, subrayó que el objetivo es mantener el apoyo al sector agrícola sin que ello suponga un perjuicio para los vecinos. En este sentido, defendió la necesidad de encontrar un equilibrio entre una agricultura de proximidad y el bienestar de quienes residen cerca de las parcelas de cultivo.

La Orotava constituye uno de los principales municipios agrícolas de Tenerife y conserva una destacada actividad vinculada tanto a la agricultura como a la ganadería. Aunque el cultivo de la papa, la viña, los frutales y las flores continúa siendo uno de los pilares del paisaje agrario local, el municipio también cuenta con un importante censo de explotaciones ganaderas, especialmente de ganado vacuno, caprino y avícola.

Estas actividades abastecen de materia prima a la producción de quesos, carne y otros productos de cercanía, además de suministrar estiércol utilizado tradicionalmente como fertilizante orgánico en las explotaciones agrícolas.

Sin embargo, el crecimiento urbanístico experimentado en las últimas décadas ha reducido la distancia entre algunas explotaciones y los núcleos residenciales, incrementando los conflictos derivados de la gestión de estos residuos orgánicos.

La nueva regulación busca precisamente adaptar una práctica esencial para el sector primario a la realidad actual del municipio, reforzando los mecanismos de control y minimizando el impacto ambiental y las molestias para los vecinos.

La previsión del Ayuntamiento es que la ordenanza pueda entrar en vigor antes de que finalice el año, una vez concluya su tramitación administrativa y el correspondiente proceso de información pública.