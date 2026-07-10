Nuevo impulso para la rehabilitación del firme de dos carreteras de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha aprobado inicialmente y sacado a información pública los proyectos de rehabilitación del firme de las carreteras TF-213, en Santa Úrsula, y TF-523, en Arafo, dos actuaciones incluidas en el programa insular de conservación y mejora de la red viaria que permitirán reforzar la seguridad y la comodidad de la circulación.

En el caso de la TF-213, la actuación se desarrollará en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 1+340 y el final de la vía, en el término municipal de Santa Úrsula. El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 630.000 euros y responde al avanzado estado de deterioro que presenta el firme, con patologías consistentes en fisuraciones, pérdida de la capa de rodadura y reparaciones puntuales realizadas con aglomerado en frío.

Los trabajos previstos permitirán renovar el pavimento y mejorar las condiciones de seguridad vial en una carretera estratégica para la movilidad del municipio. La actuación se iniciará en el límite entre Santa Úrsula y La Victoria de Acentejo y finalizará en la intersección de la avenida Doctor Pérez con la carretera TF-217.

Proyecto de Arafo

Por su parte, el proyecto de rehabilitación de la carretera TF-523 contempla la renovación integral del firme en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0+000 y 4+000, en el municipio de Arafo. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.989.336,60 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses una vez comiencen las obras.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destaca que “seguimos avanzando en nuestro compromiso de conservar y modernizar la red viaria insular, impulsando actuaciones que permitan disponer de carreteras más seguras, cómodas y adaptadas a las necesidades de movilidad de Tenerife”.

Dávila señala que “la rehabilitación de las carreteras TF-213 y TF-523 responde a una estrategia basada en el mantenimiento preventivo de las infraestructuras, una herramienta fundamental para prolongar su vida útil y garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía”.ffirm

Asimismo, la presidenta añade que “estas inversiones, que superan los 2,6 millones de euros, evidencian la apuesta del Cabildo por mejorar la conectividad entre los municipios y reforzar la seguridad vial en toda la isla”.

Garantizar el buen estado de las vías

Por su parte, el consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, explica que “estas actuaciones forman parte de la estrategia que estamos desarrollando para garantizar la conservación y el buen estado de la red viaria insular, actuando sobre aquellas carreteras que presentan un mayor deterioro debido al paso del tiempo y al uso continuado”.

Arteaga señala que “la rehabilitación del firme no solo permite prolongar la vida útil de las carreteras, sino que también contribuye de forma decisiva a mejorar la seguridad vial y la comodidad de los miles de conductores que utilizan diariamente estas vías”.

Asimismo, el consejero destaca que “seguimos impulsando inversiones distribuidas por toda la isla con el objetivo de ofrecer unas infraestructuras modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales de movilidad de Tenerife”.

Información pública

El expediente correspondiente a la TF-523 ha obtenido el informe favorable de supervisión técnica, así como los informes sectoriales preceptivos, entre ellos la compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Arafo, el informe de accesibilidad emitido por SINPROMI y la autorización del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

Ambos proyectos permanecerán en fase de información pública durante un plazo de veinte días. Una vez concluido este trámite, y siempre que no se presenten alegaciones, las actuaciones quedarán aprobadas definitivamente y podrán continuar su tramitación para la posterior licitación de las obras.