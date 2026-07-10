Un nuevo hotel de cuatro estrellas superior impulsa la oferta turística del sur de Tenerife

La costa de San Miguel de Abona incorpora un nuevo establecimiento turístico con la apertura de The Salmar, un hotel de cuatro estrellas superior dirigido exclusivamente al público adulto. El complejo ha sido adquirido en copropiedad por Grupo Fuertes y Satocan, que asumirá su gestión, en una operación que supone la primera implantación de la compañía canaria en Tenerife dentro de su división hotelera.

El establecimiento, situado en primera línea de mar, ha sido sometido a una profunda transformación para adaptarlo a un concepto de alojamiento inspirado en el entorno costero. El proyecto ha conservado la fachada blanca original del edificio y ha renovado completamente sus espacios interiores con un diseño de inspiración doméstica, concebido para transmitir una sensación de confort y cercanía. Desde el hotel se accede directamente al paseo marítimo que conecta San Miguel de Abona con el núcleo pesquero de Los Abrigos.

Según destacan las empresas promotoras, la apertura responde a una estrategia orientada a ofrecer un producto diferenciado, vinculado al paisaje y a la identidad del destino. En esa línea, el complejo incorporará próximamente el restaurante Camarote, especializado en cocina a la brasa y productos del mar, que contará con acceso independiente desde la avenida marítima para favorecer también la afluencia de clientes ajenos al hotel.

El proyecto también ha mantenido elementos patrimoniales del entorno, como la imagen de San Blas

El proyecto también ha mantenido elementos patrimoniales del entorno, como la imagen de San Blas, patrón de la zona, que ha sido reubicada junto a la entrada principal para facilitar su acceso a vecinos y visitantes. Asimismo, el proceso de selección del personal reunió recientemente a cerca de 80 aspirantes con el objetivo de formar un equipo centrado en la atención personalizada.

Con esta apertura, Satocan amplía a Tenerife una trayectoria hotelera consolidada en Gran Canaria y Fuerteventura, mientras que Grupo Fuertes refuerza su presencia en el sector turístico. La incorporación de The Salmar se suma a la continua renovación de la planta alojativa del sur de Tenerife, donde la inversión privada sigue apostando por establecimientos de mayor calidad y experiencias especializadas para un turismo de mayor valor añadido.