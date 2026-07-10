Nathy Peluso no actuó en Tenerife pero visitó La Tejita, una de las playas más famosas de Tenerife

Nathy Peluso no llegó a subirse al escenario del Tenerife Music Festival, pero su paso por la Isla no pasó desapercibido. La artista argentina, una de las figuras anunciadas para la jornada del viernes 12 de junio del festival, permaneció unos días en Tenerife y compartió en sus redes sociales imágenes desde uno de los paisajes más reconocibles del sur: La Tejita.

La cantante tenía previsto actuar en el evento que se celebraba en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, pero la jornada del viernes fue finalmente suspendida por la coincidencia con la visita del papa León XIV a la Isla y las medidas de seguridad activadas para ese día.

Aún así, Nathy Peluso aprovechó su estancia en Tenerife para disfrutar de la Isla y mostró parte de ese paso a sus seguidores. En Instagram publicó varias imágenes en la playa de La Tejita, mientras que en TikTok también compartió un vídeo junto a su pareja enseñando la playa.

Una visita marcada por la cancelación

La presencia de Nathy Peluso en Tenerife estaba ligada al Tenerife Music Festival 2026, que había incluido a la artista dentro de su programación. Su actuación formaba parte de una jornada en la que también estaban previstos otros nombres destacados de la música urbana y popular, como Rels B o El Arrebato.

Sin embargo, la programación del viernes quedó suspendida por razones organizativas y de seguridad relacionadas con la visita del papa León XIV. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife suspendió la autorización para la celebración del evento previsto ese día en la Dársena de Los Llanos, donde debía desarrollarse el festival.

La medida también afectó a las pruebas de luz, sonido y otros trabajos técnicos durante la franja horaria vinculada al dispositivo de la visita papal, lo que hizo inviable mantener la jornada musical en los términos previstos.

La Tejita, el paisaje elegido por la artista

Aunque el concierto no se celebró, la artista sí dejó una estampa tinerfeña para sus seguidores. La imagen compartida desde La Tejita convirtió a esta playa del sur de Tenerife en el escenario inesperado de su paso por la Isla.

La Tejita, situada junto a Montaña Roja, es una de las playas más conocidas de Granadilla de Abona y uno de los espacios naturales más fotografiados del sur tinerfeño. Su paisaje abierto, el entorno volcánico y la cercanía al Médano la convierten en un lugar habitual tanto para residentes como para visitantes.

Una relación previa con Tenerife

La visita frustrada por la cancelación del festival se suma a la relación que Nathy Peluso ya mantenía con la Isla. La artista argentina había actuado anteriormente en Tenerife en citas como el Phe Festival de Puerto de la Cruz, en 2018, y Ritmos del Mundo, en Costa Adeje, en 2022.

En aquella edición de Ritmos del Mundo, Peluso compartió cartel con artistas como Eladio Carrión y Justin Quiles y reunió a miles de personas en el sur de la Isla. Su presencia confirmó entonces el tirón de una artista que ya se había consolidado como una de las voces más reconocibles de la música latina contemporánea.