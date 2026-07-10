Loro Parque se suma al rescate del tigre de Sumatra, la subespecie más amenazada del planeta

Dos ejemplares de tigre de Sumatra, la subespecie de tigre más amenazada del planeta, han llegado a Tenerife para incorporarse al programa europeo de cría orientado a la conservación. Se trata de Zaza, una hembra de dos años, y Lucu, un macho de ocho, procedentes de diferentes zoológicos del Reino Unido.

Los dos animales han sido recibidos por Loro Parque, donde formarán una nueva pareja dentro del Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP) de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). El objetivo de este tipo de programas es mantener poblaciones de respaldo bajo cuidado humano, preservar la diversidad genética y reforzar la sensibilización sobre especies que se encuentran en una situación crítica en la naturaleza.

El tigre de Sumatra, cuyo nombre científico es Panthera tigris sumatrae, atraviesa un momento especialmente delicado. Según la información facilitada por el zoológico tinerfeño, solo quedan entre 300 y 400 ejemplares en libertad, todos ellos restringidos a la isla indonesia de Sumatra.

Una especie amenazada por la perdida de hábitat

El tigre de Sumatra es el más pequeño y de pelaje más oscuro de todas las subespecies de tigre. Estas características están relacionadas con su adaptación a los bosques tropicales densos y húmedos de Sumatra.

Su supervivencia está amenazada por la pérdida y fragmentación del hábitat, el avance de la población humana y la caza furtiva. Loro Parque señala que la población de esta subespecie se reduce en torno a 40 tigres cada década, una tendencia que agrava el riesgo de desaparición.

La situación resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta el precedente de otras subespecies insulares. Los tigres de Java y Bali ya están extinguidos, lo que subraya la importancia de los programas coordinados de conservación para evitar que el tigre de Sumatra siga el mismo camino.

Una pareja seleccionada por criterios científicos

La llegada de Zaza y Lucu no responde a una decisión aleatoria. Cada tigre de Sumatra incluido en la población gestionada en Europa cuenta con un perfil genealógico detallado, que incluye fecha de nacimiento, parentesco, ascendencia, traslados previos y vínculos familiares.

Esa información permite a los coordinadores del programa identificar qué uniones pueden aportar mayor diversidad genética y evitar al mismo tiempo la consanguinidad. Además, se tienen en cuenta factores como la edad, la salud, el temperamento, el bienestar de cada ejemplar y la viabilidad del traslado.

Solo cuando todos estos criterios coinciden se autoriza la formación de una nueva pareja dentro del programa europeo.

Adaptación progresiva en Tenerife

Zaza y Lucu estarán bajo supervisión estrecha de los equipos de cuidado animal de Loro Parque durante su proceso de adaptación. El objetivo inicial es que ambos ejemplares se familiaricen con su nuevo entorno y entre sí, siempre priorizando su bienestar.

Cualquier reproducción futura dependerá de la evolución de los animales, de su compatibilidad y de la coordinación con el programa europeo de cría para la conservación.

El director zoológico de Loro Parque, Mike Jordan, ha destacado que acoger a una nueva pareja de tigres de Sumatra supone un compromiso a largo plazo. Según ha señalado, la prioridad será garantizar que ambos animales dispongan del tiempo, el espacio y los cuidados especializados que necesitan en esta nueva etapa.

Por su parte, el presidente de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha señalado que la llegada de Zaza y Lucu refuerza el compromiso del centro con la conservación del tigre de Sumatra. También ha subrayado que cada traslado dentro de un programa coordinado como el EEP responde a criterios científicos rigurosos.