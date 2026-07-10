El festival de Canarias con más entradas vendidas
Chayanne, Olga Tañón, Elvis Crespo y doce artistas más esperan en el Cook Music Fest los días 16,17 y 18 de julio.
Tenerife se prepara para el fin de semana más intenso y divertido del año. Los días 16,17 y 18 de julio, el Tenerife Cook Music Fest tomará el entorno portuario de la capital tinerfeña con una propuesta diseñada para convertirse en la escapada perfecta de la temporada, consolidándose como el principal festival de música en Tenerife para los amantes del ritmo y el baile.
El corazón de este evento musical en Canarias será una auténtica ciudad del entretenimiento de más de 75.000 metros cuadrados. El recinto se ha planificado al detalle para garantizar la comodidad y la diversión de los grupos de amigos, incluyendo zonas de ocio interactivo, un dinámico mercadillo y una noria gigante que ofrecerá una panorámica única del litoral portuario mientras cae la noche.
Para completar la experiencia, el festival inaugurará la que promete ser la mejor zona gastronómica del verano. Este espacio gourmet al aire libre será el punto de reunión idóneo para relajarse, cenar en buena compañía y disfrutar del ambiente festivo antes de que los grandes focos se enciendan.
En el plano artístico, los asistentes vivirán el mayor despliegue de música en vivo
en Tenerife. El jueves 16 de julio arrancará con la fuerza urbana de Don Omar; el viernes 17, con la energía pop y latina de Chayanne y Olga Tañón, mientras que el sábado 18 el recinto vibrará con el sabor tropical de Elvis Crespo. En total, quince estrellas de talla internacional se subirán al escenario para firmar tres noches históricas de pura desconexión y espectáculo.
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