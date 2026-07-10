Las entradas para el concierto de Don Omar en Tenerife alcanzan los 900 euros en la reventa

Las entradas para ver a Don Omar en Tenerife han alcanzado precios de hasta 900 euros en plataformas de reventa, después de que los 40.000 tickets puestos inicialmente a la venta para el Cook Music Festival se agotaran en menos de una hora.

El artista puertorriqueño actuará el jueves 16 de julio en Santa Cruz de Tenerife, dentro de una cita que ha generado una enorme expectación entre sus seguidores. El concierto tiene además un atractivo añadido: será la única fecha de Don Omar en Europa, lo que ha disparado la demanda y ha convertido las entradas en uno de los objetos más buscados del verano musical en Canarias.

William Omar Landrón, nombre real del cantante, llega a Tenerife a los 47 años con una trayectoria que lo mantiene como una de las grandes figuras del reguetón y la música urbana latina. En su carrera acumula 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro.

Precios que superan los 900 euros

La alta demanda ha provocado que las entradas aparezcan en distintas plataformas de reventa con precios muy superiores a los habituales. En Viagogo, los importes consultados alcanzan los 922 euros por dos entradas en zona Front Stage y los 876 euros en zona de sofás.

En esa misma plataforma también figuran entradas por 336 euros en zona VIP y alrededor de 189 euros en zona general, aunque los precios pueden cambiar en función de la oferta disponible y de la decisión de cada vendedor.

Viagogo funciona como una plataforma de reventa entre particulares y no está considerada legalmente una estafa por sí misma. Sin embargo, este tipo de webs suele generar controversia por los precios elevados y por las quejas de algunos usuarios relacionadas con cargos añadidos, retrasos en la entrega o posibles problemas con la validez de las entradas.

Ticketswap y StubHub ofrecen otros precios

En TicketSwap, los precios consultados para entradas solo del jueves son más bajos. Las entradas generales aparecen entre 99,19 y 121,23 euros, mientras que las entradas VIP Sofá se sitúan entre 200 y 250 euros.

En esta plataforma, el precio final que paga el comprador no siempre coincide con el fijado inicialmente por el vendedor. TicketSwap añade una tarifa de servicio del 7% y una tarifa de transacción del 3%. Además, algunos métodos de pago, como PayPal, pueden incorporar una comisión adicional del 2%.

En StubHub, también se pueden encontrar entradas para el concierto de Don Omar en Tenerife con una horquilla muy amplia de precios. Algunas entradas de zona general aparecen por unos 160 euros cada una, mientras que otras alcanzan importes de 745 y 850 euros por entrada.

Precaución ante la reventa

Ante la presencia de entradas en plataformas de reventa, conviene extremar la precaución. Los precios pueden variar de forma rápida y dependen de cada vendedor, por lo que es recomendable revisar con detalle las condiciones de compra, las comisiones, la garantía ofrecida por la plataforma y los plazos de entrega.

También es importante comprobar que la entrada permite el acceso real al recinto y que no existen restricciones vinculadas al nombre del comprador original, códigos duplicados o cambios de titularidad.

La reventa no regulada o con precios muy elevados suele generar dudas entre los consumidores, especialmente en eventos con entradas agotadas. Por eso, la recomendación general es recurrir siempre que sea posible a canales oficiales o a plataformas que ofrezcan garantías claras de devolución en caso de incidencia.

La única parada europea de Don Omar

El concierto del jueves 16 de julio será una de las citas centrales del verano musical en Tenerife. Don Omar aterrizará en Santa Cruz con el respaldo de una carrera marcada por éxitos internacionales y por su papel como uno de los nombres que ayudaron a consolidar el reguetón a escala global.

La combinación de una única fecha europea, aforo agotado y una demanda muy elevada ha convertido su actuación en uno de los conciertos más codiciados del año en Canarias. Esa expectación explica que, a pocos días de la cita, las entradas hayan alcanzado precios de hasta 900 euros en la reventa.