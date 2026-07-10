Endesa culmina el cierre del anillo eléctrico de Garachico tras invertir 290.000 euros
La actuación aporta mayor robustez a la red, facilita las tareas de mantenimiento y reduce el riesgo de interrupciones ante posibles incidencias
Endesa ha finalizado las obras del cierre del anillo eléctrico de Garachico, una actuación en la que ha invertido 290.000 euros y que permitirá reforzar la calidad, seguridad y continuidad del suministro eléctrico en este municipio del noroeste de Tenerife, de cerca de 5.000 habitantes.
Los trabajos, ejecutados por la filial e-distribución desde el pasado mes de noviembre, han consistido en la conexión de los centros de transformación FP Garachico y El Muelle, completando un anillo que dota de mayor robustez a la red de distribución.
La actuación incrementa la fiabilidad del sistema al ofrecer rutas alternativas para el suministro en caso de incidencias, además de facilitar las labores de mantenimiento sin necesidad de interrumpir el servicio durante los trabajos programados.
Con esta infraestructura, la compañía mejora la flexibilidad operativa de la red eléctrica local y refuerza la garantía de un suministro más estable para los hogares y actividades económicas del municipio.
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