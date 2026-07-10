La DGT lo confirma: multas de 200 euros para los conductores tinerfeños que no lleven en regla estos elementos del coche durante los viajes de verano

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha la Operación Especial Verano 2026, un dispositivo con el que prevé dar cobertura a más de 104 millones de desplazamientos de largo recorrido durante los meses de julio y agosto. Ante el incremento de desplazamientos, el organismo junto a los agentes de tráfico han querido hacer hincapié en la importancia de revisar los vehículos ante de lanzarse a las carreteras con el objetivo de evitar la aparición de avería.

El organismo insiste en que comprobar el estado del coche no debe dejarse para el último momento, ya que además de arruinar las vacaciones, un fallo que se podría haber prevenido realizando un buen mantenimiento puede convertirse en una avería grave y costosa.

Los neumáticos son el principal elemento de seguridad

Los neumáticos constituyen el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera, por lo que su estado ante de iniciar un viaje por carretera es fundamental. Comprobar la presión y el estado el imprescindible para conocer su estado.

La profundidad mínima legal del dibujo es de 1,6 milímetros. Circular con un neumático por debajo de ese límite puede suponer una sanción de hasta 200 euros por cada rueda, al considerarse una deficiencia grave para la seguridad.

Circular con neumáticos no homologados por una vía convencional también puede acarrear sanciones que oscilan entre 90 y 120 euros por rueda. Aunque circular con una presión incorrecta no implica por sí solo una sanción específica, sí aumenta el consumo, alarga la distancia de frenado y eleva el riesgo de sufrir un pinchazo o un reventón.

Cómo revisar los neumáticos de tu coche para viajar seguro este verano / Neomotor

Estado de los frenos

Pastillas, discos y líquido de frenos deben encontrarse en buenas condiciones antes de afrontar trayectos largos, especialmente cuando el vehículo va cargado. A los conductores deben saltarles una alarma cuando noten ruidos al frenar, vibraciones o un freno más blando de lo habitual.

Circular con un sistema de frenado en mal estado compromete la seguridad y puede acarrear una sanción de hasta 200 euros.

Aceite y otros elementos

El nivel de aceite debe comprobarse con el vehículo estacionado sobre una superficie plana y con el motor frío. Este aporta una protección entre las piezas móviles del motor, reduciendo la fricción y el desgaste gracias a la lubricación que aporta. También ayuda a eliminar el calor generado por la combustión, evitando así sobrecalentamientos en el vehículo.

Los limpiaparabrisas también deben funcionar correctamente. Llevar las escobillas deterioradas puede reducir notablemente la visibilidad y dar lugar a sanciones de 80 euros. En el caso de que el sistema no funcione, los agentes podrían inmovilizar el vehículo.

Los elementos que no pueden faltar en el vehículo este verano

Además de la revisión mecánica, los conductores deben comprobar que llevan los elementos obligatorios para responder ante una avería o emergencia:

La baliza V-16 conectada y homologada

y homologada Un chaleco reflectante en un lugar accesible

en un lugar accesible Una rueda de repuesto o kit antiipinchazos para repararla

Las herramientas necesarias para sustituir la rueda en el caso de que sea necesario

No disponer de alguno de los elementos obligatorios conlleva en sanciones de hasta 200 euros, sin retirada de puntos.