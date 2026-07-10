El bar de Tenerife que conquista con una de las carnes de cabra más famosas de la isla: siempre está lleno

Encontrar un establecimiento en Tenerife en el que sirvan la cocina canaria tradicional con el sabor de siempre no es una labor sencilla. Sin embargo, en la localidad de Erjos, el Bar Abreu se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar de las recetas tradicionales canarias.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos lo visitaron hace un tiempo y no dudaron el compartir la experiencia con sus seguidores, destacando el sabor de sus elaboraciones. "Vamos a probar la que dicen que es la mejor carne de cabra de Tenerife", comentan.

Cocina canaria con el sabor de siempre

Aunque en su propuesta gastronómica la carne de cabra es uno de los platos más alabados, la pareja `foodie´ quedó conquistada por los chicharrones recién hechos y la ropa vieja. Además, Jonay destaca que le gusta este clásico de la gastronomía "sequita porque es como la hace mi madre", destacando tanto la textura como el sabor del plato.

En su visita, también probaron el escaldón, elaborado con una textura contundente y mucho sabor. Las potas en salsa, fueron otro plato fundamental para quienes prueban las elaboraciones. Por último, uno de los platos más famosos del bar es la carne de cabra, servida en una ración abundante y tras probarla confirman la buena reputación que ha convertido al establecimiento en uno de los más conocidos por este plato. "La fama que tiene esta carne de cabra está merecida", aseguran en el vídeo.

Par culminar la comida, se decantaron por la tarta de la abuela y la tarta de queso, dos postres caseros que triunfan entre los amantes del dulce para poner el broche final a una comida tradicional.

Un bar que mantiene la esencia

Además de su propuesta gastronómica centrada en las recetas tradicionales, el establecimiento se caracteriza por ofrecer un servicio cercano y familiar a sus clientes. Un detalle que destacan tanto como sus platos.

El establecimiento no admite reservas y atiende por orden de llegada, por lo que quienes deseen visitarlo durante los fines de semana suelen acudir temprano para evitar esperas, ya que es habitual encontrar el local completo.

Dónde se encuentra

Bar Abreu se ubica en la carretera general TF-82, que atraviesa la localidad de Erjos. Cuenta con una valoración de 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local disfrutado de sus elaboraciones caseras y tradicionales.

Abre de martes a sábado de 10:30 a 18:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario hasta las 17:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.