Última hora sobre el calor en Tenerife: avisos, alertas y previsión del tiempo diaria

Dos pueblos convertidos en los 'hornos' de Canarias: así conviven Las Mercedes, en Tenerife, y La Aldea, en Gran Canaria, con el calor extremo

En Las Mercedes hoy corre algo de brisa, aunque no ha sido la tónica de los últimos días. El intenso calor se ha empadronado en el pequeño pueblo de Tenerife, como si quisiera vivir para siempre entre las casitas terreras que parecen pintadas sobre los bordes de un par de carreteras. Aledaño a La Laguna, el pueblo Las Mercedes es a menudo relacionado con el frío y la lluvia, pero nada más lejos de la realidad. "Aquí somos de extremos: o hace mucho calor o hace mucho frío". Lo asevera Bruno Hernández, un vecino de toda la vida del Camino de las Mercedes, que admite que desde hace unos años el calor es un visitante recurrente que se ha vuelto insoportable.

En Canarias las olas de calor no golpean igual en todos lados. Hay determinadas zonas que, cuando reciben los embates de aire caliente africano, se caldean mucho más que el resto. Una mezcla de condicionantes que van desde su escarpada orografía (ambos se encuentran amurallados por varias montañas) hasta la dirección que toma el viento durante las olas de calor, son los que hacen que Las Mercedes, perteneciente a La Laguna, en Tenerife, y La Aldea de San Nicolás, municipio de Gran Canaria, se conviertan, con cada nuevo episodio de altas temperaturas, en auténticos hornos que truncan durante días la vida de sus habitantes. Leer más.