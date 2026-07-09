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Última hora sobre el calor en Tenerife: avisos, alertas y previsión del tiempo diaria
La isla está en aviso amarillo por altas temperaturas y el Gobierno canario ha declarado la situación de alerta
El calor está tocando de lleno a Tenerife, con temperaturas que rozan los 40 grados. Una situación que se repite en el resto del archipiélago. De hecho, el Gobierno canario ha activado la alerta por altas temperaturas y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los avisos amarillos y naranja según la zona.
Conoce cómo es la situación del tiempo en directo, la última hora de las alertas y avisos, y la previsión diaria en el archipiélago. Las temperaturas bajan este jueves en Tenerife, aunque las medianías del sur y oeste aún podrán alcanzar los 30 grados.
Efe
Aviso amarillo este jueves en el este, sur y oeste de Gran Canaria, con hasta 34 grados
La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido aviso amarillo (peligro bajo) para este jueves en el este, sur y oeste de Gran Canaria, con máximas que podrían alcanzar los 34 grados.
Las elevadas temperaturas afectarán a zonas entre los 600 y 900 metros, especialmente en la cuenca de Tirajana, informa la Agencia Estatal de Meteorología.
Despejado con calima ligera en altura retirándose, con intervalos de nubes bajas en zonas bajas del norte de las islas montañosas y en los litorales norte y oeste de las más orientales, especialmente durante la noche.
Verónica Pavés/Mikel Venys
Dos pueblos convertidos en los 'hornos' de Canarias: así conviven Las Mercedes, en Tenerife, y La Aldea, en Gran Canaria, con el calor extremo
En Las Mercedes hoy corre algo de brisa, aunque no ha sido la tónica de los últimos días. El intenso calor se ha empadronado en el pequeño pueblo de Tenerife, como si quisiera vivir para siempre entre las casitas terreras que parecen pintadas sobre los bordes de un par de carreteras. Aledaño a La Laguna, el pueblo Las Mercedes es a menudo relacionado con el frío y la lluvia, pero nada más lejos de la realidad. "Aquí somos de extremos: o hace mucho calor o hace mucho frío". Lo asevera Bruno Hernández, un vecino de toda la vida del Camino de las Mercedes, que admite que desde hace unos años el calor es un visitante recurrente que se ha vuelto insoportable.
En Canarias las olas de calor no golpean igual en todos lados. Hay determinadas zonas que, cuando reciben los embates de aire caliente africano, se caldean mucho más que el resto. Una mezcla de condicionantes que van desde su escarpada orografía (ambos se encuentran amurallados por varias montañas) hasta la dirección que toma el viento durante las olas de calor, son los que hacen que Las Mercedes, perteneciente a La Laguna, en Tenerife, y La Aldea de San Nicolás, municipio de Gran Canaria, se conviertan, con cada nuevo episodio de altas temperaturas, en auténticos hornos que truncan durante días la vida de sus habitantes. Leer más.
La Aemet prevé que el calor de una tregua a Tenerife: la Isla amanece sin calima y con viento fuerte en zonas expuestas
Las temperaturas bajan este jueves en la Isla, aunque las medianías del sur y oeste aún podrán alcanzar los 30 grados
Elena Morales
Canarias tuvo el undécimo junio más cálido desde 1961
Canarias cerró el mes de junio con carácter cálido y una temperatura media de 20,5 grados, lo que supone una anomalía de +0,6 ºC respecto al periodo de referencia 1991-2020. Según el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se trata del undécimo junio más cálido en el Archipiélago desde el inicio de la serie histórica, en 1961.
La Aemet prevé que Tenerife note este jueves el alivio del calor, aunque las medianías aún rozarán los 30 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé calima ligera en retirada, descenso de las temperaturas y viento del norte, con rachas fuertes en Anaga y cumbres centrales durante la segunda mitad del día
Extinguido un incendio de rastrojos en Tenerife cerca de las casas de El Tablero
El fuego afectó a una zona de rastrojos en Santa Cruz coincidiendo con la alerta máxima por riesgo de incendios en las islas
Efe
Canarias tuvo un junio cálido y el undécimo más caluroso desde 1961
Canarias registró en junio una temperatura media de 20,5 grados, con una anomalía de +0,6 ºC respecto al periodo de referencia 1991-2020, lo que confiere al mes un carácter cálido y lo convierte en el undécimo junio más cálido de la serie histórica iniciada en 1961.
Mientras, las precipitaciones alcanzaron una media de 2,4 litros por metro cuadrado, el 100 % del valor esperado, con carácter húmedo y el vigésimo quinto junio más húmedo desde 1961, según el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta asimismo que el comportamiento térmico fue desigual entre provincias.
La ola de calor se acabará el jueves, pero los termómetros seguirán a más de 35ºC en centro y este peninsulares
La ola de calor durará hasta el jueves, día en el que comenzarán a bajar las temperaturas por el suroeste peninsular, de acuerdo con la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Durante el fin de semana predominarán los descensos térmicos, pero buena parte del país seguirá registrando valores muy elevados.
De hecho, se superarán los 35ºC en amplias zonas, sobre todo del centro y del este peninsular, y también en Baleares. Incluso podrán alcanzarse los 38 a 40ºC, especialmente el sábado. Por zonas, será el tercio oeste de la Península el área donde más refresque y, aunque todavía hay incertidumbre al respecto, podría haber un nuevo repunte de las temperaturas a comienzos de la semana que viene.
Efe
Tenerife decidirá a final de agosto si prorroga un mes la operación 'Prometeo' en el monte ante la previsión de olas de calor
El Cabildo de Tenerife analizará a final de agosto si prorroga durante un mes la operación "Prometeo", por la que el Ejército patrulla los montes de la isla para prevenir incendios forestales, y para lo que contaría con la disposición "absoluta" del Ministerio de Defensa.
La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, ha señalado al respecto en rueda de prensa que "parece que va a ser un verano duro" en cuanto a las altas temperaturas, a lo que se suma la cantidad de material acumulado en el monte tras un invierno en el que ha llovido de forma copiosa.
Dávila ha señalado que se esperan sucesivas olas de calor, ha recordado que en la presente se han elevado las medidas de prevención en los espacios naturales y por ello, ha continuado, a finales de agosto se realizará un análisis técnico para determinar si es necesario que las patrullas del Ejército continúen un mes más en el monte.
Efe
El calor se resiste a marcharse: 15 comunidades en aviso
El calor se resiste a marcharse este miércoles, con quince comunidades en aviso por altas temperaturas, dos de ellas -Cataluña y Comunidad Valenciana- en nivel rojo (peligro extraordinario), por máximas que podrán alcanzar 44 grados, informa la Agencia de Meteorología (Aemet) en su web.
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- La Aemet prevé un descenso moderado de temperaturas en Tenerife, aunque avisa de que podrán llegar a los 34º en Candelaria, El Rosario y Santa Cruz
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