Tenerife mantiene prohibido hacer fuego pese a rebajar las restricciones por riesgos de incendios forestales

El Cabildo de Tenerife ha rebajado a grado 1 las medidas extraordinarias de prevención de incendios forestales ante la mejoría de las temperaturas y la evolución de las condiciones meteorológicas. La decisión se adopta en el marco de la alerta por riesgo de incendios forestales declarada por el Gobierno de Canarias y permanecerá activa mientras continúe esa situación.

La resolución, aprobada por la Consejería insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, entra en vigor este viernes 10 de julio a partir de las 07:00 horas y afecta a las zonas forestales y áreas de riesgo de la Isla.

El paso a grado 1 supone una suavización de las limitaciones anteriores, pero no elimina las restricciones. El Cabildo insiste en que el riesgo continúa y pide a la población mantener la prudencia, evitar actividades que puedan provocar un incendio y reducir al máximo la presencia en zonas forestales mientras se mantenga la alerta.

Qué queda prohibido con el grado 1

Entre las principales medidas activadas, queda prohibido encender fuego en exteriores. Esta restricción afecta a hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas en zonas de riesgo.

También se mantiene la prohibición de fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas, senderos, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en zonas forestales o de riesgo de incendio.

Además, quedan suspendidas las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas. Esta medida afecta a trabajos que puedan provocar igniciones accidentales en un contexto marcado por altas temperaturas, baja humedad y condiciones favorables para la propagación del fuego.

Actividades permitidas, pero con prudencia

El grado 1 permite mantener determinadas actividades. Según el Cabildo, continúa autorizado el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, así como el acceso de titulares a sus propiedades e infraestructuras.

También se permite la circulación por pistas forestales en bicicleta o a caballo, además de la estancia y el tránsito por senderos y pistas forestales.

No obstante, la Corporación insular recomienda evitar el acceso o la permanencia en áreas forestales salvo que sea estrictamente necesario. El objetivo es reducir cualquier situación de riesgo y facilitar la prevención en un periodo especialmente delicado para los montes de Tenerife.

"No debemos bajar la guardia"

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, explicó que la desescalada de las medidas se produce tras evaluar la evolución de las condiciones meteorológicas. La dirigente insular señaló que el paso a grado 1 responde a la mejora de la situación, pero recordó que siguen vigentes restricciones importantes.

Dávila subrayó que la prohibición de hacer fuego en exteriores y de utilizar maquinaria que genere chispas continúa activa. Además, hizo un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para colaborar en la protección de los montes, "uno de los mayores patrimonios" de la Isla.

Llamamiento a limitar la presencia en el monte

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, señaló que las medidas de grado 1 buscan minimizar cualquier actividad que pueda provocar un incendio forestal.

Pérez destacó que, aunque algunas actividades vuelven a estar permitidas, la prudencia sigue siendo esencial. La consejera pidió a la población evitar el acceso a zonas forestales mientras persista la alerta y extremar las precauciones en cualquier actividad que pueda originar un fuego.

El Cabildo también se dirige a los promotores de actividades privadas autorizadas para que refuercen las medidas preventivas y de autoprotección durante los próximos días.

Riesgo por calor, baja humedad y viento

Las restricciones se aplican en las zonas de riesgo de incendio forestal de Tenerife. La medida responde a un escenario meteorológico que, aunque ha mejorado, sigue siendo delicado por la combinación de calor, baja humedad y posibles condiciones favorables para la propagación rápida de incendios.

Por ello, la Corporación insular insiste en que cualquier descuido puede tener consecuencias graves. El uso de fuego, las colillas, la pirotecnia o las herramientas que generen chispas siguen siendo factores de riesgo en el entorno forestal.

El Cabildo mantendrá activas las restricciones de grado 1 hasta que finalice la situación de alerta por riesgo de incendios forestales decretada por el Gobierno de Canarias.