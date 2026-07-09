La taberna de Tenerife que conquista con sus elaboraciones y trato cercano: la tortilla de aguacate es obligatoria

La gastronomía es uno de los intereses que mueve a una gran parte de la ciudadanía y en Tenerife hay diferentes establecimientos que sorprenden con su propuesta gastronómica. Uno de ellos es Taberna Ossuna, situada en pleno corazón de La Laguna, inició una nueva etapa hace casi dos años con un cambio de gerencia.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el local y no han dudado en recomendar la experiencia a sus seguidores. "Cambió de gerencia hace casi dos años y aún no habíamos ido a probar", comentan.

Propuesta gastronómica

En su visita, comenzaron probando el steak tartar de ternera acompañado de tostadas, un detalle que no han pasado desapercibida, ya que señalan que no en todos los restaurantes lo sirven. También disfrutaron de los huevos con gulas y langostinos, una receta que sorprendió por la combinación de sabores. "A nosotros esto es un plato que nos flipa", afirma Joana en el vídeo.

Una de las elaboraciones que más capotó su atención fue la tortilla de aguacate con cebolla caramelizada (14 euros), cuyo punto de cocción puede elegirse al gusto del cliente. Se trata de una propuesta poco habitual de encontrar en otros establecimientos.

Como principales, optaron por el bacalao gratinado que según explican el propio personal les comentó que es uno de los platos más demandados del establecimiento. Además, destacan los frutos secos que lleva la elaboración encima de la salsa. "Está superrico", aseguran. Las carrilleras un plato que sorprendió para terminar la comida. "No me esperaba que estuvieran tan buenas", comenta Jonay.

Postres caseros y servicio acogedor

Para finalizar la experiencia, probaron la tarta de la abuela y los tradicionales huevos mole, un clásico de la repostería canaria. Sin embargo, su propuesta gastronómica no es lo uno que conquista de la taberna, también el trato amable y familiar que ofrecen a sus clientes.

El restaurante cuenta con terraza y se encuentra en una de las calles más céntricas de La Laguna, junto a varios aparcamientos públicos, algo que facilita la visita tanto a residentes como a turistas.

Horario y ubicación

Taberna Ossuna se encuentra en la calle Manuel de Ossuna, 3, en San Cristóbal de La Laguna. Cuneta con 4,3 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes la han visitado que destacan tanto las elaboraciones como el servicio que ofrecen.

Abre todos los días para ofrecer servicio de almuerzo y cenas en horario de 13:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas.