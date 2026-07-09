La rebelión de La Caridad, el barrio de Tacoronte que se siente marginado

La Caridad, en Tacoronte, se rebela. La asociación de vecinos del barrio, de reciente creación, se siente marginada y en situación de desigualdad frente al resto de enclaves del municipio del norte de Tenerife. El hartazgo ciudadano desemboca en el nacimiento de este colectivo que lleva por bandera un documento con 38 reivindicaciones muy concretas.

Los miembros de este colectivo denuncian el "olvido y abandono" en cuanto a los principales servicios y también varias carencias históricas respecto a otras zonas de Tacoronte. La Caridad está situado en el extremo este del municipio, en la frontera con el barrio lagunero de Guamasa, y cuenta con una población aproximada de 2.000 habitantes.

El mantenimiento y limpieza o el transporte público -parecido al que tiene la zona de Garimba- son dos de las claves para equipararse en cuanto a servicios. Por otro lado, las termitas subterráneas, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el barrio desde hace años, es otra de sus principales demandas.

Piden el control y la erradicación de esta plaga, que ha afectado a varias viviendas del barrio de manera preocupante. El último foco detectado entró en una vivienda de La Caridad por la acumulación incontrolada de restos vegetales en una parcela privada. Los trabajos para eliminar este punto comenzaron el pasado mes de abril.

Ratas y otras afecciones

Además, los vecinos apuntan a una granja situada en la calle La Caridad como foco de ratas y otras afecciones. Piden el control de esta situación para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. El barranco que atraviesa el barrio es otro de los puntos señalados por la asociación como foco de suciedad, donde es necesaria una actuación de limpieza urgente y el control de los vertidos.

La seguridad vial es otra de las demandas: piden la construcción de aceras accesibles y la conservación, reconstrucción y adecuación de muros colindantes con las vías públicas mediante la aprobación de acuerdos con propietarios. Aseguran que con el retranqueo se ampliarían las calles y se facilitarían las aceras. En este sentido, los vecinos destacan la situación de la calle El Trazo, de la que solicitan la mejora de la accesibilidad y la seguridad vial del cruce con la vía La Caridad, para la que piden la incorporación de pasos de peatones. Aquí también requieren la instalación de un imbornal de mayor capacidad.

En cuanto al saneamiento, quieren que el Ayuntamiento de Tacoronte realice un estudio integral de todas estas infraestructuras en el barrio y su limpieza periódica. El alumbrado público también centra algunas de las demandas y solicitan la instalación de un punto de luz en el inicio de la calle El Trazo desde la carretera general del Norte. También piden luz para el camino Las Piletas y la mejora y mantenimiento de todo el sistema eléctrico del barrio.

Los equipamientos públicos del barrio también se reflejan en el documento de reivindicaciones con la petición de la rehabilitación del antiguo terrero de lucha de La Caridad para destinarlo a auditorio, centro cultural o instalación deportiva. Asimismo, piden la adecuación y mantenimiento de las canchas deportivas y que se les asigne un local para la asociación de vecinos. También exigen la conservación y mantenimiento de la plaza de La Caridad y del entorno de la iglesia. Por último, quieren que Aena reconozca la huella sonora del aeropuerto de Tenerife Norte sobre el barrio.