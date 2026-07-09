Reabre al baño la playa Leocadio Machado de El Médano

La playa Leocadio Machado de El Médano ha reabierto al baño este jueves. Así lo ha informado el Ayuntamiento de Granadilla de Abona en sus redes sociales.

Ha sido este 9 de julio, tras dos días cerrada, cuando el Consistorio ha recibido los resultados del contraanálisis que acreditan que la calidad del agua es apta para el baño, al situarse los índices dentro de los límites permitidos.

La Corporación local también ha aclarado que la de Leocadio Machado es la única playa del municipio que superó los niveles permitidos de Escherichia coli (E.coli), motivo por el que el martes se llevó a cabo la prohibición temporal, además de izarse la bandera roja.

Seguridad de los bañistas

Esta medida se adoptó para garantizar la seguridad de los bañistas, a la espera de los resultados del contraanálisis, y que este jueves han confirmado la buena calidad del agua.