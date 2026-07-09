Todo lo que se sabe sobre la polémica de Nueva Línea, la orquesta tinerfeña que se hizo viral hace menos de un año y ya no tiene cantantes

Lo que de la noche a la mañana se convirtió en un éxito de masas, ha estallado por los aires. Esto podría ser, en pocas palabras, lo que ha sucedido con la orquesta tinerfeña Nueva Línea. Un grupo que, con más de 20 años de historia en el ámbito de las verbenas isleñas, vio cómo hace menos de un año su nombre sonaba por medio mundo, convirtiéndose en un fenómeno viral en TikTok y, sin embargo, no han podido -o sabido- seguir la ola del éxito, y ha terminado sin cantantes.

Fue hace apenas unos días cuando la formación emitía un comunicado en el que informaba de que "debido a diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo, Nueva Línea inicia una nueva etapa con un cambio en su formación vocal".

Las alarmas saltaban en ese momento con el desconcierto de saber cuál de las componentes abandonaba el grupo, o si lo harían todas. Lo cierto es que, de forma oficial, no se pronunciaban al respecto, ni tampoco las componentes.

Comunicado oficial de Nueva Línea. / @nuevalineaoficial

Cambio en redes

Prácticamente al mismo tiempo, las cuatro cantantes Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla modificaban sus redes sociales. En Instagram, concretamente, eliminaron todas sus publicaciones y dejaron tan solo unos números que no hacían sino poner más dudas sobre la mesa de lo que estaba ocurriendo en la orquesta.

Pero que sí que hacían intuir algo: las cuatro continúan en la misma línea.

Motivos de la ruptura

Los motivos de la separación del grupo parece que no han quedado del todo claros. La versión oficial de la orquesta, como hemos comentado, habla de "diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo". Y apunta a que el resto de la formación, es decir, los músicos, continúa unido y "plenamente comprometido con el proyecto". Además, en su comunicado, Nueva Línea explicaba que ya trabajan para seguir ofreciendo el espectáculo y la calidad que les caracteriza.

Imagen de la orquesta Nueva Línea, antes de la salida del grupo de las cantantes. / María Pisaca

Sin embargo, quienes no han querido hacer ningún tipo de declaración, por el momento, son las cuatro cantantes, que se mantienen al margen de la polémica. De hecho, lo único que se ha podido saber por ahora es que las artistas han rechazado actuar bajo otro formato -sin orquesta- por recomendación legal.

Polémica

El periodista Javi Hoyos ha publicado en sus redes sociales diferentes vídeos en los que habla sobre la polémica separación de la orquesta y, además de la versión oficial, apunta a que los problemas entre la orquesta y las cantantes vendría por discrepancias entre ambas partes por posibles colaboraciones de las chicas con marcas publicitarias de las que no tendrían constancia, usando el nombre de Nueva Línea. Tras ello, se les propuso hacer un contrato para dejar claras ciertas cláusulas, algo a lo que no contestaron.

A ello se une la publicación de un vídeo por parte de las cantantes con una versión de 'Un beso', que no fue del agrado de la orquesta, al considerar que era "una falta de respeto" y que no "cumplía con la imagen de Nueva Línea", explica Hoyos.

Al parecer, según habría comunicado la dirección al periodista, serían las cantantes quienes decidieron abandonar el grupo.

Cancelaciones

Antes del anuncio de la separación del grupo, Nueva Línea contaba con una amplia programación de actuaciones para este mes de julio tanto en Canarias, como en Península y Baleares. Poco a poco se han ido conociendo algunas cancelaciones, como en el Festival ResisTime de La Palma, cuya productora El Time Eventos, apuntaba a que la ruptura del grupo habría sido “adoptada unilateralmente” por el director musical del grupo, José Joaquín Marrero, cuestión que ya fue desmentida por la directiva de la orquesta.

También el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla anunció la cancelación del concierto previsto para este mismo jueves en el barrio de Las Aguas, y el Ayuntamiento de Los Realejos ha informado de que queda suspendida la actuación prevista en el Fajana Fest de este lunes, 13 de julio.

Habrá que esperar para ver si el resto de actuaciones previstas de la orquesta se cancelan, si la formación actúa con otras cantantes o sí, por el contrario, las artistas pueden actuar bajo otro nombre y con otra orquesta.

Historia del grupo

Fundado en 2003, la orquesta Nueva Línea está especializada en música bailable latino-tropical y capitaneada por solistas femeninas con gran formación y trayectoria en el mundo del espectáculo. Hasta el momento de su separación, el grupo estaba compuesto por 11 personas: las cuatro cantantes, cinco músicos, un técnico de sonido y una community manager.

El grupo destaca por su gran detalle en la realización de los arreglos musicales, siempre orientados a la personalidad del grupo, así como la puesta en escena de sus componentes, logrando un show dinámico, atractivo, divertido y participativo para todo tipo de público.

Con una trayectoria de más de 20 años, fue hace menos de un año cuando les llegó el éxito internacional. Y las redes sociales, así como sus cuatro cantantes, tuvieron gran parte de culpa. Los vídeos que las chicas compartían en TikTok comenzaron a viralizarse y, durante las navidades, sus versiones de 'Noche de copas' o 'Un beso' no pararon de sonar en redes.

Tal fue el éxito que, el hito más reciente ha sido la grabación de la canción 'Al golpito', junto al artista canario Quevedo, de la que se da la circunstancia de que el videoclip se dio a conocer el mismo día en el que la orquesta anunciaba la separación.

¿Nueva cantante?

¿Será la próxima cantante de Nueva Línea? / @nuevalineaoficial

Un nuevo misterio ha surgido en las últimas horas en torno a la formación tinerfeña, ya que en la cuenta oficial del grupo han publicado una imagen en historias que muestra la silueta de una mujer, con un emoji de un reloj de arena, lo que podría significar que queda poco para que anuncien a su nueva cantante.