Playas para perros en Tenerife: las zonas donde puedes bañarte este verano con tu mascota sin riesgo de multa

Las playas para perros en Tenerife son la mejor opción para quienes quieren bañarse este verano con su mascota sin correr el riesgo de que le multen. La Isla dispone de zonas habilitadas donde los perros pueden acceder al mar, siempre que sus dueños cumplan las normas de convivencia, limpieza y seguridad.

No todas las playas permiten la entrada de animales. De hecho, llevar un perro a una playa no autorizada puede acabar en multa. La Guardia Civil recuerda que acceder con mascotas a zonas donde no está permitido puede suponer sanciones de hasta 3.000 euros, en función de la gravedad de la infracción y del municipio.

Por eso, antes de ir a la costa con un perro, conviene comprobar si la playa admite perros y revisar la señalización del ayuntamiento. En Tenerife, las principales zonas caninas se encuentran en Güímar, Granadilla de Abona y Arona. Además, Santa Cruz de Tenerife estudia la creación de nuevas zonas de baño para perros en su litoral, después de que un informe técnico considerara aptas varias playas del municipio para este uso.

Estas son las playas de Tenerife a las que puedes ir a bañarte con tu perro:

Playa de El Puertito de Güímar

El Puertito de Güímar es una de las más conocidas de Tenerife. Se encuentra junto al Club Náutico de Güímar y fue una de las primeras playas que se habilitó en la Isla para que dueños y perros pudieran ir juntos a la playa.

Su ubicación es muy cómoda para quienes viven entre el área metropolitana y el sur. Es una playa de arena oscura, protegida en parte por espigones, lo que permite disfrutar del baño con tranquilidad cuando el mar está en buenas condiciones.

El Puertito de Güímar cuenta con un entorno más urbano que otras playas caninas de Tenerife, por lo que resulta práctica para pasar unas horas con la mascota sin grandes desplazamientos. Aun así, los dueños deben recoger siempre los excrementos, mantener al perro controlado y respetar al resto de usuarios.

Playa de El Confital o El Horno, en Granadilla de Abona

La playa de El Confital, también conocida como playa del Horno, está situada en Granadilla de Abona, cerca de El Médano y de La Tejita. Es una zona de arena oscura y piedras.

Es una de las playas para perros en Tenerife más valoradas por quienes buscan un espacio amplio y menos urbano. También es una zona frecuentada por surfistas, por lo que conviene prestar atención al oleaje antes de dejar que el perro entre al agua.

Al no ser una playa con la comodidad de un gran arenal turístico, es recomendable llevar agua para la mascota, bolsas para recoger residuos, protección solar y calzado adecuado.

Playa de El Callao o Las Bajas, en Arona

En el municipio de Arona se encuentra la playa de El Callao, también conocida como Las Bajas. Es otra de las zonas habilitadas para perros en Tenerife y se sitúa en el sur de la Isla.

Se trata de una playa de roca y arena, sin grandes servicios. Su principal atractivo está en que suele estar menos concurrida que otras zonas turísticas cercanas, aunque en temporada alta puede aumentar la afluencia de bañistas.

El Callao es una buena opción para perros activos y acostumbrados a caminar por terrenos irregulares. Precisamente por ese tipo de superficie, conviene proteger las almohadillas del animal y evitar las horas centrales del día, cuando la arena negra y las rocas pueden alcanzar temperaturas muy altas.

Un perro juega en la playa de Las Gaviotas. / Andrés Gutiérrez

Normas para ir a la playa con perro en Tenerife

Las playas para perros de Tenerife tienen normas de convivencia. Los dueños deben recoger los excrementos, mantener limpia la zona y controlar al animal en todo momento. También son responsables de cualquier daño que pueda causar su mascota.

El perro debe estar censado, identificado con microchip y con la cartilla sanitaria al día. En los accesos y salidas suele exigirse el uso de correa, especialmente cuando se atraviesan zonas compartidas con otros bañistas.

En el caso de perros catalogados como potencialmente peligrosos, deben llevar correa y bozal homologado.

Consejos para evitar multas

La mejor forma de evitar una multa por llevar un perro a la playa en Tenerife es acudir solo a zonas autorizadas. No basta con que una playa sea tranquila o poco frecuentada: debe estar habilitada oficialmente para mascotas.

También es importante revisar los carteles de cada ayuntamiento, porque las normas pueden cambiar según el municipio, la temporada o el estado de la playa. Algunas zonas permiten el acceso durante todo el año, mientras que otras pueden tener restricciones.