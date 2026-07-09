Es oficial: estas son las nuevas rutas y las ciudades a las que podrás volar desde Tenerife este verano

Los turistas tinerfeños que viajen este verano podrán disfrutar de nuevas rutas desde los aeropuertos de Tenerife, gracias a la apuesta de varias aerolíneas por ampliar las conexiones de la isla con la península y el resto de Europa. La temporada del verano de 2026 trae una de las mayores mejoras de conectividad de los últimos años.

Las compañías aéreas han reforzado su programación con nuevas rutas directas, más frecuencias y la incorporación de destinos inéditos tanto en Europa como en la Península, consolidando a la isla como uno de los principales centros de conexiones del Atlántico.

El Cabildo de Tenerife destaca que esta mejora de la conectividad permitirá diversificar mercados emisores, favorecer la llegada de visitantes durante todo el año y ofrecer también más alternativas a los residentes que desean viajar desde la isla. A la oferta habitual se suman nuevas conexiones con ciudades de Italia, Rumanía, República Checa, Portugal o Suecia, además del refuerzo de los enlaces con Madrid, Asturias, Valencia o Vigo.

Las personas que quieran viajar en los próximos meses tienen una amplia variedad de destinos, donde la cultura, la gastronomía y el clima son muy variados. Así que será muy difícil escoger dónde serán tus próximas vacaciones.

Se refuerzan conexiones importantes con la península

Varias aerolíneas han apliado la oferta de vuelos disponibles con los aeropuertos más importantes de la península. Ya viajes por ocio o por trabajo, estas cuatro regiones tendrán más tránsito desde y hacia la isla en la temporada estival.

Madrid: Iberia Express

La compañía alcanza los 11 vuelos diarios y 74 semanales entre Madrid y los aeropuertos de Tenerife Norte y Sur.

Duración: unas 2 horas y 50 minutos.

unas 2 horas y 50 minutos. Precio medio: entre 70 y 160 euros.

Asturias: Binter Canarias y Volotea

La conexión con el Principado operará seis días a la semana:

Duración: unas 3 horas.

unas 3 horas. Precio medio: entre 130 y 260 euros.

Valencia: Air Europa y Binter Canarias

Las conexiones con Valencia se refuerzan durante el verano gracias a estas dos aerolíneas:

Duración: unas 3 horas.

unas 3 horas. Precio medio: entre 110 y 210 euros.

Vigo: Binter Canarias

La aerolínea canaria aumenta su programación con Galicia y ofrecerá vuelos diarios a Vigo.

Duración: unas 3 horas.

unas 3 horas. Precio medio: entre 60 y 100 euros.

entre 60 y 100 euros. Qué ver: el Casco Vello, el puerto, las Islas Cíes y la ría de Vigo.

Además, se siguen manteniendo las conexiones aéreas con: Valladolid, San Sebastián, Granada, Pamplona y Murcia. Además se añaden vuelos a Sevilla y Badajoz.

Pasajeros en el área de salidas del aeropuerto Tenerife Norte. / María Pisaca

En el plano europeo, Tenerife también estará conectada con grandes ciudades del continente.

París: la ciudad del amor, de la que te enamorarás

No hace falta decir muchas cosas sobre la capital francesa. Por eso, Air France incrementa su programación al aeropuerto París-Charles de Gaulle durante todo el verano para que puedas visitarla:

Duración: unas 4 horas y 15 minutos.

unas 4 horas y 15 minutos. Precio medio: entre 180 y 350 euros.

Los turistas que opten por esta opción podrán visitar los lugares típicos como la Torre Eiffel, Notre Dame, el Museo del Louvre y los Campos Elíseos, o perderse por Montmartre y otros barrios con acento francés.

Lisboa: la capital del Portugal está más cerca que nunca

La aerolínea portuguesa amplía su oferta hasta las cuatro frecuencias semanales para conectar la Tenerife con la capital lusa:

Duración: alrededor de 2 horas y 30 minutos.

alrededor de 2 horas y 30 minutos. Precio medio: entre 120 y 240 euros.

Aunque viajes en avión, el medio de transporte más conocido de la ciudad es el famoso tranvía 28. Esta ciudad es muy bonita y puedes pasar en ella unos días para desconectar.

Además de estas incorporaciones, el Cabildo recuerda que la conectividad seguirá creciendo durante los próximos meses. A partir del otoño comenzarán los primeros vuelos directos de Air Canada entre Tenerife y Toronto y Montreal. Air Serbia inaugurará la conexión con Belgrado y airBaltic pondrá en marcha nuevas rutas hacia Liubliana, Lieja, Palanga y Groninga durante la temporada de invierno, ampliando aún más las posibilidades de viajar desde la isla.