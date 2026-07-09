Nueva inyección económica para proteger una de las mayores zonas arqueológicas de los guanches en Tenerife. Las administraciones anuncian una partida de 250.000 euros para preservar la Cueva de Los Cabezazos, en el municio de Tegueste, y avanzar en el proyecto del Centro de Interpretación -ya construido pero a falta de completar la instalación para su apertura- sobre los restos que se encuentran allí y la importancia del espacio para el conocimiento de los primeros pobladores de Tenerife.

De esta manera, el Cabildo tiene previsto conceder una subvención de 125.000 euros al Ayuntamiento de Tegueste, una vez entren en vigor la modificación presupuestaria y las bases de ejecución, mientras que el Gobierno de Canarias prevé aportar otros 125.000 euros. Los recursos permitirán licitar la museografía, acondicionar senderos interpretativos y avanzar en la apertura progresiva tanto del Centro de Interpretación como de la Zona Arqueológica de Los Cabezazos.

Lo anunciaron este jueves 9 de julio de 2026 Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y Miguel Ángel Clavijo, director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, durante una visita a este espacio con restos de los guanches.

En las entrañas del Barranco Agua de Dios, el tiempo parece haberse congelado en el siglo VII. Lo que a simple vista podría parecer una oquedad rocosa más en la abrupta geografía de Tegueste es, en realidad, uno de los archivos históricos más densos e importantes de Canarias: la Cueva de Los Cabezazos.

Lo que a simple vista parece una oquedad rocosa más es en realidad uno de los archivos históricos más importantes de los primeros pobladores de Canarias

Tras décadas de intervenciones intermitentes desde los años setenta, las recientes excavaciones lideradas por la Universidad de La Laguna (ULL) han sacudido los cimientos de la arqueología isleña, consolidando este espacio como el yacimiento con mayor número de dataciones cronológicas de Tenerife. Con más de una veintena de muestras de carbono-14, los científicos han confirmado lo que parecía una leyenda: los guanches mantuvieron una ocupación continuada en esta cueva durante un mínimo de seiscientos años (del siglo VII d. C. hasta la conquista europea en el XV).

El gran cambio de paradigma que regala Los Cabezazos a la ciencia es la confirmación de su uso mixto y simultáneo. Lejos de la visión idílica de cuevas impolutas destinadas únicamente al descanso humano, los últimos restos biológicos demuestran que la cavidad funcionó al mismo tiempo como vivienda y corral.

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, en el centro de la imagen durante la visita a la zona arqueológica de la Cueva de los Cabezazos, en Tegueste, Tenerife. / E. D.

Gobierno canario, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Tegueste se han unido no solo para blindar este túnel del tiempo, sino para emplazar en el área un centro de interpretación en el que los visitantes conozcan lo que allí hacían los guanches, un enclave declarado Bien de Interés Cultural en 2006 y que reúne cerca de un centenar de yacimientos arqueológicos entre cuevas de hábitat y espacios funerarios.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, señaló que este proyecto representa "nuestro compromiso con la conservación de la identidad de Tenerife". "Preservar nuestro patrimonio arqueológico es preservar la memoria de quienes nos precedieron y ofrecer a las nuevas generaciones la oportunidad de conocer de dónde venimos y comprender mejor quiénes somos”, detalló.

Dávila añadió que el Barranco Agua de Dios, donde se encuentra la zona arqueológica de la Cueva de Los Cabezazos, constituye "uno de los grandes tesoros patrimoniales de la isla y queremos abrirlo a la ciudadanía con todas las garantías de conservación, investigación y rigor científico, convirtiéndolo en un referente cultural, educativo y turístico de Canarias”.

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, afirmó que“la colaboración entre administraciones "está siendo determinante para proteger este legado excepcional y convertirlo en un ejemplo de cómo la investigación, la conservación y la divulgación pueden avanzar de forma conjunta”.

También estuvo presente en la visita Norberto Padilla, alcalde de Tegueste. Destacó que este proyecto supone "un antes y un después para el municipio porque nos permitirá mostrar al mundo uno de los espacios arqueológicos más valiosos de Tenerife, al tiempo que generará nuevas oportunidades para el desarrollo cultural y turístico de Tegueste desde el máximo respeto al patrimonio”.

Precisamente hace dos semanas, Tegueste daba un paso decisivo en la conservación y divulgación de su patrimonio con la culminación de las obras del futuro Centro de Interpretación de Arqueología Los Cabezazos, un espacio pionero en Tenerife que permitirá acercar a la ciudadanía la riqueza arqueológica del municipio y el extraordinario legado del Barranco Agua de Dios.

Ubicado en la plaza de San Marcos y pendiente de apertura cuando se complete todo el recinto, este nuevo equipamiento cultural se convertirá en un punto de referencia para conocer la historia prehispánica de la isla, poniendo en valor uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del periodo aborigen de Canarias.

El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, destacó que la culminación de estas obras supone "un paso histórico" para nuestro municipio y para el conjunto de Tenerife. "Estamos creando un espacio que permitirá acercar nuestro pasado a las nuevas generaciones, proteger un patrimonio único y convertir el conocimiento de nuestra historia en una herramienta de desarrollo cultural y social”.

Investigación arqueológica en la Cueva de los Cabezazos, una zona arqueológica con restos de los guanches situada en Tegueste, Tenerife. / Andrés Gutiérrez / t

La directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, explicó que el futuro centro de interpretación permitirá "contextualizar científicamente" el valor del Barranco Agua de Dios y acercar al visitante el conocimiento generado durante décadas de investigación arqueológica, "favoreciendo además una visita ordenada y respetuosa con este espacio protegido”.

Asimismo, el arqueólogo Javier Soler indicó que la actuación ha sido concebida para integrar el centro en el entorno patrimonial y convertirlo "en la puerta de entrada a la zona arqueológica, combinando accesibilidad, conservación y divulgación mediante una intervención plenamente respetuosa con el valor histórico del enclave”.

Las excavaciones que desarrolla actualmente un equipo de la Universidad de La Laguna en la Cueva de Los Cabezazos continúan aportando información de gran relevancia sobre la época preeuropea de Tenerife. Entre los hallazgos recuperados figuran fragmentos cerámicos, restos de fauna consumida, cuentas de collar, fragmentos de molino y punzones inéditos que contribuirán a enriquecer el futuro discurso museográfico del Centro de Interpretación y ampliar el conocimiento científico sobre los antiguos pobladores de la isla.

El gran cambio de paradigma que regala Los Cabezazos a la ciencia es la confirmación de su uso mixto y simultáneo. Lejos de la visión idílica de cuevas impolutas destinadas únicamente al descanso humano, los últimos restos biológicos demuestran que la cavidad funcionó al mismo tiempo como vivienda y corral.

Los guanches compartían de forma estrecha su espacio vital con cabras y cerdos. El equipo de investigación ha desenterrado coprolitos (excrementos fosilizados) de humanos, cochinos y perros. Estos restos orgánicos, lejos de desecharse, son auténticas minas de oro biológicas: mediante análisis genéticos avanzados de ADN antiguo, los expertos estudian actualmente los patógenos, la dieta exacta, las enfermedades y las condiciones de vida de los seres que habitaron el entorno del barranco.

Si algo ha despertado la fascinación de los arqueólogos es el hallazgo de un vaso cerámico aborigen completamente intacto. Encontrar una pieza de este calibre sin fracturas es una rareza absoluta en la arqueología canaria. El recipiente fue hallado boca abajo, sellando en su interior los sedimentos del último día que fue utilizado.

Sometido a radiografías y microexcavaciones de laboratorio en la ULL, los análisis químicos revelaron una alta concentración de lípidos y grasas. Este residuo permitirá determinar qué cocinaban o almacenaban los guanches justo antes de abandonar la cueva para siempre. Junto a la vasija, la presencia de hogueras superpuestas en el suelo relata una rutina doméstica de siglos dedicada a la iluminación, la calefacción y el procesado de recursos vegetales y animales.