Un millón de euros para retener el talento en Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha aprobado la puesta en marcha de 'Tenerife Accelera Fund', un nuevo instrumento financiero con el que la corporación insular pretende impulsar el crecimiento de empresas tecnológicas emergentes vinculadas a sectores estratégicos, atraer inversión privada, generar empleo cualificado y reforzar la posición de la Isla como territorio de referencia en innovación y emprendimiento.

El fondo contará con una dotación inicial máxima de un millón de euros, ampliable en función de los resultados obtenidos, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031. La iniciativa se articula como una herramienta de apoyo a empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento, especialmente aquellas que necesiten financiación para consolidarse, escalar su actividad y competir en mercados nacionales e internacionales.

Rosa Dávila saluda a los invitados en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife / E.D.

'Tenerife Accelera Fund' se desarrollará mediante la participación del Cabildo en Entidades de Capital Riesgo especializadas, que serán seleccionadas a través de una convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva. De esta forma, la institución insular actuará como inversor institucional, mientras que las decisiones concretas de inversión corresponderán a entidades gestoras autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Gestión profesional de los recursos

El modelo busca garantizar una gestión profesional de los recursos y, al mismo tiempo, multiplicar el impacto de la aportación pública. Según el planteamiento aprobado por la corporación, las entidades seleccionadas deberán movilizar una inversión privada mínima equivalente a 1,1 veces la aportación comprometida por el Cabildo.

La corporación insular pone en marcha un nuevo instrumento financiero para favorecer el crecimiento de empresas innovadoras con alto potencial.

Las inversiones deberán estar alineadas con los objetivos del Plan Director de Innovación y dirigirse a proyectos empresariales relacionados con sectores considerados prioritarios para el desarrollo económico de Tenerife. Entre ellos figuran la astrofísica, el espacio y la aeronáutica; el audiovisual y las industrias creativas; la conectividad; la digitalización y la inteligencia artificial; la economía azul; la energía; la salud y la biotecnología, y la sostenibilidad.

Aceleración del crecimiento empresarial

La corporación insular sostiene que este tipo de instrumentos pueden contribuir a acelerar el crecimiento empresarial, atraer inversión especializada y favorecer la creación de puestos de trabajo de alta cualificación. El objetivo declarado no es únicamente financiar nuevas iniciativas, sino fortalecer un ecosistema innovador capaz de generar oportunidades para el talento local y reducir la salida de profesionales hacia otros territorios.

El Cabildo asume que la participación en operaciones de capital riesgo implica riesgos propios de este tipo de instrumentos financieros. No obstante, subraya que la finalidad principal de 'Tenerife Accelera Fund' no es la obtención de rentabilidad económica directa, sino la generación de valor público a través de la innovación, la diversificación productiva, la creación de empleo cualificado y la atracción de inversión hacia la Isla.

El fondo contará con una dotación inicial máxima de un millón de euros, ampliable en función de los resultados, y estará vigente hasta finales de 2031.

Con esta medida, la institución insular refuerza su estrategia para posicionar a Tenerife como un territorio competitivo para el emprendimiento tecnológico y empresarial. La iniciativa se enmarca en una apuesta por orientar el crecimiento económico hacia actividades de mayor valor añadido y por facilitar que las empresas innovadoras encuentren en la Isla financiación, acompañamiento y condiciones para desarrollarse.

Desde la izquierda, Pedro Afonso, Rosa Dávila y Juan José Martínez durante la rueda de prensa / E.D.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, afirmó que 'Tenerife Accelera Fund' supone "un paso decisivo para consolidar una economía más innovadora, diversificada y competitiva, capaz de generar oportunidades para nuestro talento y atraer nuevas inversiones a Tenerife".

El Cabildo participará como inversor institucional en entidades de capital riesgo, que deberán movilizar inversión privada y orientar los recursos hacia sectores clave para diversificar la economía de la Isla.

Dávila defendió, además, el efecto multiplicador que debe tener la aportación pública. "Cada euro público invertido debe servir para atraer más recursos privados y generar un efecto multiplicador sobre la economía de Tenerife", señaló.

Por su parte, el consejero insular de Innovación, Juan José Martínez, destacó que la intención del Cabildo es que los proyectos surgidos en la Isla puedan crecer sin tener que marcharse fuera. "Queremos que las buenas ideas que nacen en Tenerife encuentren aquí las oportunidades necesarias para crecer. Apostamos por retener talento, atraer conocimiento y fortalecer un ecosistema innovador capaz de liderar la transformación económica de la isla", subrayó.