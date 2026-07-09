Un millón de euros para generar empleo cualificado y retener talento en Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha aprobado la puesta en marcha de Tenerife Accelera Fund, un nuevo instrumento financiero destinado a impulsar el crecimiento de startups y scaleups vinculadas a sectores estratégicos para el futuro de la isla, movilizando inversión privada y favoreciendo la creación de empleo cualificado.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que esta iniciativa supone “un paso decisivo para consolidar una economía más innovadora, diversificada y competitiva, capaz de generar oportunidades para nuestro talento y atraer nuevas inversiones a Tenerife”.

El programa contempla una dotación inicial máxima de un millón de euros, ampliable en función de los resultados obtenidos, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

Convocatoria pública

Tenerife Accelera Fund se desarrollará mediante la participación del Cabildo en Entidades de Capital Riesgo (ECR) especializadas, que serán seleccionadas a través de una convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva.

A través de este modelo, el Cabildo actuará como inversor institucional, mientras que las decisiones de inversión corresponderán a entidades gestoras autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), garantizando una gestión profesional y especializada.

El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero de Innovación, Juan José Martínez, en la presentación de 'Tenerife Accelera Fund' / E. D.

La presidenta señaló que “cada euro público invertido debe servir para atraer más recursos privados y generar un efecto multiplicador sobre la economía de Tenerife”. En este sentido, las entidades seleccionadas deberán movilizar una inversión mínima equivalente a 1,1 veces la aportación comprometida por la corporación insular.

Impulso a los sectores estratégicos de Tenerife

Las inversiones deberán alinearse con los objetivos del Plan Director de Innovación y dirigirse a proyectos empresariales relacionados con sectores clave para el desarrollo económico de la isla, entre ellos:

Astrofísica, espacio y aeronáutica

Audiovisual e industrias creativas

Conectividad

Digitalización e Inteligencia Artificial

Economía azul

Energía

Salud y biotecnología

Sostenibilidad

El objetivo es facilitar el acceso a financiación a empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento, favoreciendo su consolidación, escalabilidad y capacidad para competir en mercados nacionales e internacionales.

Más innovación, empleo y retención de talento

La experiencia de otras administraciones públicas demuestra que este tipo de instrumentos contribuyen a acelerar el crecimiento empresarial, atraer inversión especializada y generar empleo de alta cualificación.

El consejero de innovación, Juan José Martínez, subrayó que “queremos que las buenas ideas que nacen en Tenerife encuentren aquí las oportunidades necesarias para crecer. Apostamos por retener talento, atraer conocimiento y fortalecer un ecosistema innovador capaz de liderar la transformación económica de la isla”.

Una apuesta por el futuro de la isla

Aunque el instrumento asume los riesgos inherentes a cualquier operación de capital riesgo, el Cabildo recuerda que el objetivo principal de Tenerife Accelera Fund no es la obtención de rentabilidad financiera, sino la generación de valor público mediante la innovación, el desarrollo económico, la creación de empleo y la atracción de inversión hacia Tenerife.

Con esta iniciativa, el Cabildo refuerza su estrategia para posicionar a Tenerife como un territorio atractivo para la innovación y el emprendimiento, impulsando nuevas oportunidades de crecimiento sostenible y desarrollo económico para la isla.