Evacúan un edificio tras declararse un incendio en una vivienda del sur de Tenerife

Un dispositivo de seguridad y emergencias ha intervenido de urgencia en la tarde de este jueves tras declararse un incendio en el interior de una vivienda ubicada en la zona costera de Las Caletillas, en el municipio de Candelaria, en el sur de Tenerife. Algunos vecinos han actuado en primera instancia con mangueras para intentar sofocar las llamas.

Como medida de seguridad obligatoria y ante la intensa presencia de humo, los agentes de la Guardia Civil desplegados en la zona han procedido a la evacuación preventiva de los residentes de todo el edificio afectado para evitar posibles intoxicaciones o daños mayores.

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Humareda en el incendio declarado en una vivienda de Las Caletillas / Alejandro Naveros

En el lugar de los hechos continúan trabajando los servicios de extinción y sanitarios para dar por controlado el fuego y evaluar el estado del inmueble. Por el momento, no se ha informado de la existencia de heridos de gravedad.