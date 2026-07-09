El día que Bonnie Tyler conquistó Tenerife con 'Total Eclipse of the Heart'
La cantante galesa, fallecida a los 75 años, actuó el 4 de diciembre de 2021 en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna dentro del Festival Mar Abierto
El reciente fallecimiento de Bonnie Tyler a los 75 años devuelve a la memoria una noche especial para la música en Tenerife: la del 4 de diciembre de 2021, cuando la cantante galesa actuó en el Pabellón Santiago Martín, en La Laguna, dentro del Festival Mar Abierto.
Aquella cita formó parte de su primera gira por Canarias. Un día antes había actuado en el Gran Canaria Arena, en Las Palmas de Gran Canaria, y al día siguiente fue el público tinerfeño el que pudo escuchar en directo una de las voces más reconocibles del rock y el pop internacional de los años ochenta.
Bonnie Tyler, nacida como Gaynor Hopkins en Gales, alcanzó la fama mundial con canciones como It’s a Heartache, Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero. Su voz rasgada, poderosa y fácilmente identificable la convirtió en una artista singular, capaz de mantenerse durante décadas sobre los escenarios.
Una noche de rock en La Laguna
El concierto de Tenerife reunió a más de 2.000 personas en el Pabellón Santiago Martín. Fue una noche marcada por la energía de una artista que, pese a su larga trayectoria, seguía defendiendo su repertorio con intensidad y cercanía.
Tyler llegó a Canarias con la gira vinculada a 'Between The Earth And The Stars', disco publicado en 2019. Sin embargo, como era de esperar, el público acudió también con la expectativa de escuchar los grandes himnos que habían acompañado a varias generaciones.
Y la cantante no defraudó. Sobre el escenario sonaron temas que forman parte de la memoria sentimental de millones de oyentes, con especial protagonismo para 'Total Eclipse of the Heart', una de las baladas más icónicas de los años ochenta, y 'Holding Out for a Hero', convertida con el tiempo en un clásico de la cultura popular.
La voz de Total Eclipse of the Heart
Bonnie Tyler comenzó a destacar a finales de los años setenta con 'It’s a Heartache', pero su consagración internacional llegó en 1983 con 'Total Eclipse of the Heart'. La canción, escrita por Jim Steinman, se convirtió en un éxito global y consolidó a Tyler como una de las grandes voces de la década.
Su carrera quedó vinculada para siempre a ese registro vocal profundo, rasgado y dramático que la hacía reconocible desde la primera frase. En un panorama musical lleno de grandes nombres, Tyler consiguió diferenciarse precisamente por una voz que parecía diseñada para canciones de intensidad máxima.
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