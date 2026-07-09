La DGT lo confirma: esta avería frecuente en verano puede salir muy cara a los conductores tinerfeños por no revisar este elemento

Las altas temperaturas no solo ponen a prueba a los conductores. También obligan al vehículo a trabajar en condiciones mucho más exigentes. Con la llegada del verano, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha la Operación Especial Verano 2026 con la que prevé dar cobertura a más de 104 millones de desplazamientos de largo recorrido durante los meses de julio y agosto.

Sin embargo, muchos conductores no son conscientes de una de las averías más frecuentes con las que se pueden encontrar durante sus desplazamientos.

El motor trabaja a una temperatura muy elevada

El sobrecalentamiento del motor es una de las averías más comunes durante los meses de verano. Según explica el RACE, un motor funciona normalmente alrededor de los 90 grados y para mantener esa temperatura dispone de un sistema de refrigeración formado por el radiador, el líquido refrigerante, la bomba de agua, el termostato y el electroventilador.

Cuando alguno de estos componentes falla o el nivel de refrigerante es insuficiente, el motor comienza a calentarse más de lo debido y puede producirse una avería de consecuencias muy graves.

La avería más cara

Entre las averías más habituales figuran la deformación de la culata, la rotura de juntas o incluso daños en el bloque motor. En el peor de los casos puede producirse un gripado del motor, una de las reparaciones más costosas que puede afrontar un conductor.

Desde RACE recuerdan que si la culata queda deformada, en algunos casos puede repararse mediante un planificado cuyo coste ronda los 100 euros, siempre que el daño lo permita. Sin embargo, cuando es necesario sustituirla, el coste asciende hasta 1.000 euros, aunque puede incrementarse considerablemente dependiendo del modelo del vehículo y de la gravedad de la avería.

Los motivos por los que se puede averiar el motor / NEOMotor

Los motivos por los que puede producirse

El sobrecalentamiento puede producirse principalmente por problemas sencillos que no se ha detectado a tiempo. Entre las causas más frecuentes destacan:

Falta de líquido refrigerante

Fugas en el circuito de refrigeración

Nivel de aceite insuficiente o utilizar un aceite incorrecto

Avería en la bomba de agua

Termostato defectuoso

Radiador obstruido

Fallo del electroventilador

Además, si el conductor detecta el testigo rojo de la temperatura encendido o la aguja supero los 90 grados debe detener el vehículo inmediatamente. Los expertos coinciden en que un correcto mantenimiento del vehículo recomendado por el fabricante es fundamental para evitar este tipo de averías.

Baliza V-16

La DGT insiste en la obligatoriedad de llevar el dispositivo de emergencia V-16 para alertar al resto de usuarios una avería o emergencia en la vía. No llevar el dispositivo de emergencia supone una sanción económica de 80 euros por contar con ella en el interior del automóvil y 200 euros si no se señaliza correctamente un vehículo inmovilizado.