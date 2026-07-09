Al descubierto el misterio de las excomponentes de Nueva Línea

Las noticias sobre las excomponentes de la orquesta tinerfeña Nueva Línea no dejan de sucederse desde que anunciara un cambio en su formación vocal, con la salida del grupo de las cuatro cantantes.

Aunque los motivos de la salida de Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla aún no han quedado claros, a pesar del comunicado de la orquesta, lo que sí que parece que se ha resuelto es el gran misterio que rodea a las cantantes desde que se conociera -o intuyera- su salida del grupo.

Números misteriosos

Desde el primer momento, las cuatro chicas eliminaron todas sus publicaciones de su Instagram, e incluso su foto principal, que fue sustituida por unos números que, a simple vista, no parecían significar nada concreto, aunque sí que denotaban un acuerdo entre las cuatro y, quizás, el inicio de un nuevo proyecto juntas.

Ha sido este jueves cuando el periodista Javi Hoyos parece que ha dado con el misterio, dando el significado de los números que las cantantes han publicado en sus redes.

Simbología

La clave estaría en un centro de tatuajes, precisamente en el que las cuatro jóvenes se tatuaron recientemente la frase 'Al golpito' -nombre de la canción que han sacado con Quevedo-, en cuyas redes hay una antigua publicación en la que se muestra la simbología de algunos números, entre ellos los que se han tatuado las chicas:

Mayte (999): Cierre de una etapa, es hora de avanzar .

. Alicia (888): Todo pasa por y para algo, confía .

. Raquel (777): Cosas maravillosas van a suceder.

Sofia (222 y 444): Estás en el lugar y tiempo correcto / El universo te está protegiendo.

De esta manera, parece que estos números ya hablan por sí solos de dejar atrás una etapa cerrada y mirar por el futuro y lo que va a suceder.

Habrá que esperar para saber qué nuevas noticias nos depara la formación Nueva Línea y cuál es el futuro de sus excomponentes. Lo que sí que parece es que las cantantes seguirán juntas.