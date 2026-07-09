Al descubierto el misterio de las excomponentes de Nueva Línea
El significado de los números que las cantantes publicaron en sus redes sale a la luz
Las noticias sobre las excomponentes de la orquesta tinerfeña Nueva Línea no dejan de sucederse desde que anunciara un cambio en su formación vocal, con la salida del grupo de las cuatro cantantes.
Aunque los motivos de la salida de Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla aún no han quedado claros, a pesar del comunicado de la orquesta, lo que sí que parece que se ha resuelto es el gran misterio que rodea a las cantantes desde que se conociera -o intuyera- su salida del grupo.
Números misteriosos
Desde el primer momento, las cuatro chicas eliminaron todas sus publicaciones de su Instagram, e incluso su foto principal, que fue sustituida por unos números que, a simple vista, no parecían significar nada concreto, aunque sí que denotaban un acuerdo entre las cuatro y, quizás, el inicio de un nuevo proyecto juntas.
Ha sido este jueves cuando el periodista Javi Hoyos parece que ha dado con el misterio, dando el significado de los números que las cantantes han publicado en sus redes.
Simbología
La clave estaría en un centro de tatuajes, precisamente en el que las cuatro jóvenes se tatuaron recientemente la frase 'Al golpito' -nombre de la canción que han sacado con Quevedo-, en cuyas redes hay una antigua publicación en la que se muestra la simbología de algunos números, entre ellos los que se han tatuado las chicas:
- Mayte (999): Cierre de una etapa, es hora de avanzar.
- Alicia (888): Todo pasa por y para algo, confía.
- Raquel (777): Cosas maravillosas van a suceder.
- Sofia (222 y 444): Estás en el lugar y tiempo correcto / El universo te está protegiendo.
De esta manera, parece que estos números ya hablan por sí solos de dejar atrás una etapa cerrada y mirar por el futuro y lo que va a suceder.
Habrá que esperar para saber qué nuevas noticias nos depara la formación Nueva Línea y cuál es el futuro de sus excomponentes. Lo que sí que parece es que las cantantes seguirán juntas.
- Las playas más pequeñas de Tenerife: tres rincones que muchos pasan por alto y merecen una visita
- «Escuché su voz diciéndome que no me rindiera»
- Guía de Isora registra dos terremotos en poco más de una hora durante la mañana de este jueves en Tenerife
- El guachinche de Tenerife donde la carne de cabra es la gran protagonista y la gastronomía canaria se disfruta a precios económicos
- Vuelve el refugio del Teide, el más alto de España después de permanecer siete años cerrado por obras
- La Aemet prevé un descenso moderado de temperaturas en Tenerife, aunque avisa de que podrán llegar a los 34º en Candelaria, El Rosario y Santa Cruz
- El restaurante de Tenerife que mantiene el sabor canario desde los años 50 y continua siendo un referente en la isla
- La pastelería más antigua de Canarias está en esta calle de Tenerife: ha preparado miles de dulces en más de un siglo